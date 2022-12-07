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Путін купив собі яхту за мільярди доларів від газової афери, — ЗМІ (фото)

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На думку журналістів, Путін незаконно отримав кошти, витрачені на будівництво однієї зі своїх яхт

Розслідувачам "Досьє" вдалося відновити схему, завдяки якій Володимир Путін отримав прибуток від перепродажу "газових" акцій. Саме на ці гроші він замовив будівництво 82-метрової яхти.

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Російський президент Володимир Путін особисто вкрав понад $1 млрд на газовому родовищі й на частину грошей наказав збудувати собі яхту Graceful. Таку інформацію опублікували розслідувачі центру "Досьє".

За наявною у розслідувачів інформацією, особистий прибуток у розмірі $1,12 млрд Путін отримав від перепродажу акцій великої компанії з видобутку та перероблювання газу "Ямал СПГ". Ці гроші дісталися офшору Mischositos Investment SA Петра Колбіна.

До речі, Володимир Путін був тісно пов'язаний з нині вже покійним Петром Колбіним. Той був його близьким другом ще змалку.

Крім того, журналісти з'ясували, що саме Mischositos Investment SA оплачував восьмирічне будівництво яхти Graceful, яке коштувало $100 млн.

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Розслідувачі розібралися, звідки президент РФ взяв гроші на суперяхту
Фото: Досье

Graceful: чим прикметна особиста яхта Путіна

Яхта завдовжки 82 метри була побудована на російському суднобудівному заводі "Севмаш", де виробляють кораблі ВМФ. Проте закінчували її у Німеччині, на корабельні у Гамбурзі.

Її інтер'єр та зовнішній вигляд були розроблені англійським дизайнерським будинком H2 Yacht Design, власнику її передали у 2014 році. На стадії будівництва вона була записана на офшор із Багамських островів. Згідно з інформацією на сайті "Адміністрації морських портів Балтійського моря", її власник — якесь АТ "Аргумент".

На борту можуть з комфортом розміститися 12 пасажирів у шести каютах. Обслуговують їх 25 членів екіпажу.

На яхті є аквадискотека — тобто басейн, який можна перетворити на танцмайданчик, вертолітний майданчик, каюти, оздоблені білим мармуром та величезний офіс з бібліотекою. Також тут є винний льох і салон з білим піаніно Steinway.

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Яхта президента РФ Володимира Путіна Graceful
Фото: H2 Yacht Design

Як склалася подальша доля яхти Путіна

Після початку російсько-української війни США запровадили санкції проти чотирьох яхт, пов'язаних із Путіним. Graceful була серед них.

У жовтні стало відомо, що судно змінило назву — тепер Graceful називається російською: "Косатка".

25 вересня фотограф Карл Гролл помітив яхту Путіна біля берегів Естонії та зумів її сфотографувати. У Балтійському морі яхту супроводжувало судно російської берегової охорони. Можливо, "Косатка" рухалася у бік Петербурга.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді. За даними журналістів, у Калінінградській затоці корабель, будівництво якого коштувало 87 млн євро, базувався з 9 лютого.

Крім того, ми писали про те, що всі знайдені яхти Путіна коштують близько 80 млрд рублів. За словами російських опозиціонерів, йдеться про яхти, виявлені журналістами під час розслідувань.