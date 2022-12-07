Путін купив собі яхту за мільярди доларів від газової афери, — ЗМІ (фото)

Розслідувачам "Досьє" вдалося відновити схему, завдяки якій Володимир Путін отримав прибуток від перепродажу "газових" акцій. Саме на ці гроші він замовив будівництво 82-метрової яхти.

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Російський президент Володимир Путін особисто вкрав понад $1 млрд на газовому родовищі й на частину грошей наказав збудувати собі яхту Graceful. Таку інформацію опублікували розслідувачі центру "Досьє".

За наявною у розслідувачів інформацією, особистий прибуток у розмірі $1,12 млрд Путін отримав від перепродажу акцій великої компанії з видобутку та перероблювання газу "Ямал СПГ". Ці гроші дісталися офшору Mischositos Investment SA Петра Колбіна.

До речі, Володимир Путін був тісно пов'язаний з нині вже покійним Петром Колбіним. Той був його близьким другом ще змалку.

Крім того, журналісти з'ясували, що саме Mischositos Investment SA оплачував восьмирічне будівництво яхти Graceful, яке коштувало $100 млн.

[ + – ] Розслідувачі розібралися, звідки президент РФ взяв гроші на суперяхту Фото: Досье

Graceful: чим прикметна особиста яхта Путіна

Яхта завдовжки 82 метри була побудована на російському суднобудівному заводі "Севмаш", де виробляють кораблі ВМФ. Проте закінчували її у Німеччині, на корабельні у Гамбурзі.

Її інтер'єр та зовнішній вигляд були розроблені англійським дизайнерським будинком H2 Yacht Design, власнику її передали у 2014 році. На стадії будівництва вона була записана на офшор із Багамських островів. Згідно з інформацією на сайті "Адміністрації морських портів Балтійського моря", її власник — якесь АТ "Аргумент".

На борту можуть з комфортом розміститися 12 пасажирів у шести каютах. Обслуговують їх 25 членів екіпажу.

На яхті є аквадискотека — тобто басейн, який можна перетворити на танцмайданчик, вертолітний майданчик, каюти, оздоблені білим мармуром та величезний офіс з бібліотекою. Також тут є винний льох і салон з білим піаніно Steinway.

[ + – ] Яхта президента РФ Володимира Путіна Graceful Фото: H2 Yacht Design

Як склалася подальша доля яхти Путіна

Після початку російсько-української війни США запровадили санкції проти чотирьох яхт, пов'язаних із Путіним. Graceful була серед них.

У жовтні стало відомо, що судно змінило назву — тепер Graceful називається російською: "Косатка".

25 вересня фотограф Карл Гролл помітив яхту Путіна біля берегів Естонії та зумів її сфотографувати. У Балтійському морі яхту супроводжувало судно російської берегової охорони. Можливо, "Косатка" рухалася у бік Петербурга.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Володимир Путін сховав свою 82-метрову яхту Graceful у Калінінграді. За даними журналістів, у Калінінградській затоці корабель, будівництво якого коштувало 87 млн євро, базувався з 9 лютого.

Крім того, ми писали про те, що всі знайдені яхти Путіна коштують близько 80 млрд рублів. За словами російських опозиціонерів, йдеться про яхти, виявлені журналістами під час розслідувань.