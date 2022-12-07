Награжденный Путиным российский военкор выстрелил мужчине в голову из газового пистолета, — СМИ

По словам журналистов, пропагандисту может грозить до 5 лет лишения свободы. Он освещал войну в Украине с самого начала полномасштабного вторжения России.

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Награжденный президентом России Владимиром Путиным за работу на войне российский пропагандист Родион Северьянов выстрелил мужчине в голову в городе Кронштадт. За это его задержала полиция, о чем пишет телеграм-канал SOTAvision со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что Пропагандист поссорился с дорожным рабочим и решил выстрелить ему в голову из газового пистолета.

Источники рассказали журналистам, что Северьянова задержали полицейские, а оружие изъяли. Ему вменяют статью о хулиганстве с применением оружия. Ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Дело будет вести следственный отдел по Кронштадтскому району России.

Канал пишет, что в МИЦ "Известия" не предоставили комментарии по поводу этого дела. Выйти на связь с самим Северьяновым у журналистов не получилось.

Кто такой Родион Северьянов?

По словам журналистов, Родион Северьянов является сотрудником петербургского телевизионного канала "78" (МИЦ "Известия" входит в "Национальную медиа группу"). Он освещал войну в Украине в качестве корреспондента МИЦ "Известия" с самого начала. Он делал репортажи для российских СМИ из оккупированных Луганской и Донецкой областей. В конце марта был ранен в ногу якобы от украинского снайпера, но подтверждений этой информации нет.

Сообщается, что в марте 2022 года Путин указом наградил Родиона Северьянова орденом "Мужества".

Ранее Фокус писал, что в России депутат предложил "мобилизовать" собак для участия в войне против Украины. Бездомные животные, по мнению депутата-коммуниста из Орла, могут пройти обучение для дальнейшего подрыва техники ВСУ.

Еще напомним, что Буданов заявил о подготовке пропаганды РФ к поражению в войне. По словам начальника ГУР, победа Украины очевидна не только в мире, но и в России. На ТВ уже начали критиковать генералов и руководство.