Нагороджений Путіним російський військкор вистрілив чоловікові в голову з газового пістолета, — ЗМІ

За словами журналістів, пропагандисту може загрожувати до 5 років ув'язнення. Він висвітлював війну в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Нагороджений президентом Росії Володимиром Путіним за роботу на війні російський пропагандист Родіон Север’янов вистрілив чоловікові в голову у місті Кронштадт. За це його затримала поліція, про що пише телеграм-канал SOTAvision з посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що Пропагандист посварився з дорожнім робітником та вирішив вистрілити йому в голову з газового пістолета.

Джерела розповіли журналістам, що Север'янова затримала поліція, а зброю вилучили. Йому ставлять у провину статтю про хуліганство із застосуванням зброї. Йому може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Справу вестиме слідчий відділ по Кронштадтському району Росії.

Канал пише, що у МІЦ "Известия" не надали коментарів щодо цієї справи. Вийти на зв'язок з самим Север'яновим журналістам не вдалося.

Хто такий Родіон Север'янов?

За словами журналістів, Родіон Север’янов є співробітником петербурзького телевізійного каналу "78" (МІЦ "Известия" входить до "Національної медіагрупи"). Він висвітлював війну в Україні як кореспондент МІЦ "Известия" з самого початку. Він робив репортажі для російських ЗМІ з окупованих Луганської та Донецької областей. Наприкінці березня його поранив у ногу нібито український снайпер, але підтверджень цієї інформації немає.

Повідомляється, що у березні 2022 року Путін указом нагородив Родіона Север'янова орденом "Мужності".

Раніше Фокус писав, що у Росії депутат запропонував "мобілізувати" собак для участі у війні проти України. Бездомні тварини, на думку депутата-комуніста з Орла, можуть пройти навчання для подальшого підриву техніки ЗСУ.

Ще нагадаємо, що Буданов заявив про підготовку пропаганди РФ до поразки у війні. За словами начальника ГУР, перемога України очевидна не лише у світі, а й у Росії. На ТБ вже почали критикувати генералів та керівництво.