Путин уничтожает народ: в Сенате США считают действия военных РФ геноцидом украинцев
Члены комитета Сената по международным отношениям обратили внимание на жестокость оккупантов в Киевской области и призвали к трибуналу. Москва считает попытки судить российских чиновников угрозой человечеству.
Комитет Сената США по международным отношениям признал действия России и ее военных в Украине геноцидом против украинского народа. Теперь за резолюцию будут голосовать члены Сената, сообщила пресс-служба комитета.
Президент РФ Владимир Путин своими действиями и словами четко обозначил военные цели – уничтожение украинского народа, заявил сенатор-республиканец Джим Риш.
"Я своими глазами видел его жестокость в Ирпене и Киевской области. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за выживание", — отметил он.
С ним согласился сенатор-демократ Бен Кардин. По его мнению, преступления российской армии против украинцев противоречат международным конвенциям и определяются исключительно понятием геноцид.
"Украинский народ продемонстрировал решительность в отражении нападения. Невинные и дальше будут гибнуть, пока Россия не поймет последствия своих мерзких действий", — отметил Кардин.
Геноцид РФ в Украине: что в тексте резолюции
Одобренный документ осуждает Россию за акты геноцида против народа Украины, призывая США и ее союзниками по НАТО поддержать Киев для предотвращения убийств украинцев.
В резолюции содержится призыв к трибуналу и международному расследованию действий российских лидеров и военных. Президента США Джо Байдена просят применить закон Магнитского "Global Magnistky" в отношении лиц, причастных к геноциду в Украине.
Документ поддержали 14 других сенаторов-демократов и республиканцев. В частности, демократ Ричард Блюменталь, республиканец Роб Портман, демократ Джин Шахин, республиканец Линдси Грэм и другие.
Решение комитета Сената США по международным отношениям прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа, призывая правительство США сотрудничать с союзниками для предотвращения будущих актов геноцида. Документ теперь выносится на всеобщее голосование в Сенат", — написал он в Telegram.
Геноцид РФ в Украине: позиция Москвы
В России заявления западных лидеров о геноциде в Украине считают "бессодержательными искажениями фактов".
"Ради оправдания русофобии законодатели передергивают формулировки из документов ООН…Восемь лет американские парламентарии игнорировали страдания жителей Донбасса. Капитолийский холм давно превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив", — заявили в посольстве РФ в США.
Глава совета провластной партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявлял, что такие заявления "ничтожны с юридической точки зрения и лживы по сути".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее говорил, что Россия стремится уничтожить Украину как государство и убить украинцев.
Напомним, что в конце ноября в Бундестаге признал Голодомор геноцидом украинского народа. Германия заявила, что ответственность за Голодомор лежит на советском диктаторе Иосифе Сталине.
Евросоюз и еще 43 страны в июле заявили о необходимости наказать РФ за геноцид в Украине. Москва считает попытки устроить трибунал над Россией угрозой человечеству, агрессор угрожает крупнейшим в мире ядерным потенциалом.