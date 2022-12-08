Путин уничтожает народ: в Сенате США считают действия военных РФ геноцидом украинцев

Члены комитета Сената по международным отношениям обратили внимание на жестокость оккупантов в Киевской области и призвали к трибуналу. Москва считает попытки судить российских чиновников угрозой человечеству.

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Комитет Сената США по международным отношениям признал действия России и ее военных в Украине геноцидом против украинского народа. Теперь за резолюцию будут голосовать члены Сената, сообщила пресс-служба комитета.

Президент РФ Владимир Путин своими действиями и словами четко обозначил военные цели – уничтожение украинского народа, заявил сенатор-республиканец Джим Риш.

"Я своими глазами видел его жестокость в Ирпене и Киевской области. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в его борьбе за выживание", — отметил он.

С ним согласился сенатор-демократ Бен Кардин. По его мнению, преступления российской армии против украинцев противоречат международным конвенциям и определяются исключительно понятием геноцид.

"Украинский народ продемонстрировал решительность в отражении нападения. Невинные и дальше будут гибнуть, пока Россия не поймет последствия своих мерзких действий", — отметил Кардин.

Геноцид РФ в Украине: что в тексте резолюции

Одобренный документ осуждает Россию за акты геноцида против народа Украины, призывая США и ее союзниками по НАТО поддержать Киев для предотвращения убийств украинцев.

В резолюции содержится призыв к трибуналу и международному расследованию действий российских лидеров и военных. Президента США Джо Байдена просят применить закон Магнитского "Global Magnistky" в отношении лиц, причастных к геноциду в Украине.

Документ поддержали 14 других сенаторов-демократов и республиканцев. В частности, демократ Ричард Блюменталь, республиканец Роб Портман, демократ Джин Шахин, республиканец Линдси Грэм и другие.

[ + – ] Резолюция Сената осуждает геноцид против украинского народа Фото: Скриншот

Решение комитета Сената США по международным отношениям прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Резолюция осуждает активный геноцид против украинского народа, призывая правительство США сотрудничать с союзниками для предотвращения будущих актов геноцида. Документ теперь выносится на всеобщее голосование в Сенат", — написал он в Telegram.

Геноцид РФ в Украине: позиция Москвы

В России заявления западных лидеров о геноциде в Украине считают "бессодержательными искажениями фактов".

"Ради оправдания русофобии законодатели передергивают формулировки из документов ООН…Восемь лет американские парламентарии игнорировали страдания жителей Донбасса. Капитолийский холм давно превратился в конвейер по тиражированию антироссийских инициатив", — заявили в посольстве РФ в США.

Глава совета провластной партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявлял, что такие заявления "ничтожны с юридической точки зрения и лживы по сути".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее говорил, что Россия стремится уничтожить Украину как государство и убить украинцев.

Напомним, что в конце ноября в Бундестаге признал Голодомор геноцидом украинского народа. Германия заявила, что ответственность за Голодомор лежит на советском диктаторе Иосифе Сталине.

Евросоюз и еще 43 страны в июле заявили о необходимости наказать РФ за геноцид в Украине. Москва считает попытки устроить трибунал над Россией угрозой человечеству, агрессор угрожает крупнейшим в мире ядерным потенциалом.