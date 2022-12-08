Путін знищує народ: у Сенаті США вважають дії військових РФ геноцидом українців

Члени комітету Сенату з міжнародних відносин звернули увагу на жорстокість окупантів у Київській області та закликали до трибуналу. Москва вважає спроби судити російських чиновників загрозою для людства.

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Комітет Сенату США з міжнародних відносин визнав дії Росії та її військових в Україні геноцидом проти українського народу. Наразі за резолюцію голосуватимуть члени Сенату, повідомила пресслужба комітету.

Президент РФ Володимир Путін своїми діями та словами чітко окреслив військові цілі — знищення українського народу, заявив сенатор-республіканець Джим Ріш.

"Я на власні очі бачив його жорстокість в Ірпені та Київській області. Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати український народ у його боротьбі за виживання", — зазначив він.

З ним погодився сенатор-демократ Бен Кардін. На його думку, злочини російської армії проти українців суперечать міжнародним конвенціям і визначаються виключно поняттям геноцид.

"Український народ продемонстрував рішучість у відбитті нападу. Невинні й надалі гинуть, доки Росія не зрозуміє наслідки своїх мерзенних дій", — зазначив Кардін.

Геноцид РФ в Україні: що в тексті резолюції

Схвалений документ засуджує Росію за акти геноциду проти народу України, закликаючи США та її союзниками по НАТО підтримати Київ для запобігання вбивствам українців.

У резолюції міститься заклик до трибуналу та міжнародного розслідування дій російських лідерів і військових. Президента США Джо Байдена просять застосувати закон Магнітського "Global Magnistky" щодо осіб, причетних до геноциду в Україні.

Документ підтримали 14 інших сенаторів-демократів і республіканців. Зокрема, демократ Річард Блюменталь, республіканець Роб Портман, демократ Джин Шахін, республіканець Ліндсі Грем та інші.

[ + – ] Резолюція Сенату засуджує геноцид проти українського народу Фото: Скриншот

Рішення Комітету Сенату США з міжнародних відносин прокоментував глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Резолюція засуджує активний геноцид проти українського народу, закликаючи уряд США співпрацювати із союзниками для запобігання майбутнім актам геноциду. Документ тепер виноситься на загальне голосування у Сенат", — написав він у Telegram.

Геноцид РФ в Україні: позиція Москви

У Росії заяви західних лідерів про геноцид в Україні вважають "беззмістовними спотвореннями фактів".

"Заради виправдання русофобії законодавці перекручують формулювання з документів ООН… Вісім років американські парламентарі ігнорували страждання жителів Донбасу. Капітолійський пагорб давно перетворився на конвеєр із тиражування антиросійських ініціатив", — заявили в посольстві РФ у США.

Голова ради провладної партії "Единая Россия" Дмитро Медведєв заявляв, що такі заяви "мізерні з юридичної точки зору та брехливі по суті".

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк раніше говорив, що Росія прагне знищити Україну як державу й убити українців.

Нагадаємо, що наприкінці листопада в Бундестазі визнали Голодомор геноцидом українського народу. Німеччина заявила, що відповідальність за Голодомор лежить на радянському диктаторі Йосипу Сталіну.

Євросоюз і ще 43 країни в липні заявили про необхідність покарати РФ за геноцид в Україні. Москва вважає спроби влаштувати трибунал над Росією загрозою людству, агресор погрожує найбільшим у світі ядерним потенціалом.