Террористы улыбаются: экс-советник по нацбезопасности США объяснил, чем опасен обмен Грайнер

По мнению Джона Болтона, Вашингтон продемонстрировал свою слабость и создал прецедент, когда государства-изгои, вроде РФ, смогут добиваться своего.

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Обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, который состоялся в четверг, 8 декабря, фактически означает капитуляцию США перед террористами на международной арене. Такое мнение высказал Джон Болтон, занимавший должность советника по национальной безопасности при 45-м президенте США Дональде Трампе в 2018-2019 годах.

"Обмен заключенными Бут-на-Грайнера — это не сделка, это капитуляция Америки. Это не то, на что похожа американская сила. Террористы и государства-изгои улыбаются", — написал Болтон в Твиттере.

Джон Роберт Болтон II — государственный и политический деятель США, советник президента США по национальной безопасности с 9 апреля 2018 по 10 сентября 2019 года.

Чем примечателен Джон Болтон как политик

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к странам так называемой "оси зла" — Северной Корее, Ирану, Кубе, России и ее союзникам.

Резко критиковал внешнюю политику президента США Барака Обамы. Рассматривал войну в Украине как пример провальных решений официального Вашингтона. Выступает за предоставление ВСУ вооружений.

В свое время Болтон претендовал на должность Госсекретаря США.

Обмен Бритни Грайнер на Виктора Бута: что известно

Баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в России на девять лет тюрьмы, обменяли на россиянина Виктора Бута.

Сам гражданин РФ отбывал наказание в США за торговлю оружием. Перед процедурой обмена и Грайнер, которую в РФ обвинили в контрабанде наркотиков, и Бута помиловали. Это означает, что они не должны отбывать оставшуюся часть наказания у себя на родине.

В Министерстве иностранных дел РФ отметили, что процедура обмена россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер успешно завершилась в аэропорту Абу-Даби (столица Объединенных Арабских Эмиратов и эмирата Абу-Даби, — ред.).

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что США вели напряженные переговоры с РФ об обмене. Сразу же после обмена американский лидер поговориил по телефону с освобожденной в РФ Грайнер, она находится в самолете на пути в США.

Напомним, в августе американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к 9 годам тюрьмы в РФ. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков.

Фокус также писал, что Виктор Бут был задержан в Бангкоке в марте 2008 года в результате операции американских спецслужб и впоследствии экстрадирован в США, где его обвинили в нелегальных поставках оружия в Афганистан, Анголу, Либерию, Руанду и другие страны. В дальнейшем суд вынес ему приговор в виде 25 лет тюрьмы.