Терористи посміхаються: ексрадник із нацбезпеки США пояснив, чим небезпечний обмін Грінер

На думку Джона Болтона, Вашингтон продемонстрував свою слабкість і створив прецедент, коли держави-ізгої на кшталт РФ зможуть добиватися свого.

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Обмін росіянина Віктора Бута на американську баскетболістку Бріттні Грінер, який відбувся у четвер, 8 грудня, фактично означає капітуляцію США перед терористами на міжнародній арені. Таку думку висловив Джон Болтон, який обіймав посаду радника з національної безпеки за 45-го президента США Дональда Трампа в 2018-2019 роках.

"Обмін ув'язненими Бут-на-Грінер — це не угода, це капітуляція Америки. Це не те, на що схожа американська сила. Терористи та держави-ізгої посміхаються", — написав Болтон у твіттері.

Джон Роберт Болтон II — державний та політичний діяч США, радник президента США з національної безпеки з 9 квітня 2018 року по 10 вересня 2019 року.

Чим примітний Джон Болтон як політик

Болтон відомий своїми консервативними поглядами зовнішню політику. Він є прихильником жорсткої лінії стосовно країн так званої "осі зла" — Північної Кореї, Ірану, Куби, Росії та її союзників.

Різко критикував зовнішню політику президента США Барака Обами. Розглядав війну в Україні як приклад провальних рішень офіційного Вашингтона. Виступає за надання ЗСУ озброєнь.

Свого часу Болтон претендував на посаду Держсекретаря США.

Обмін Брітні Грінер на Віктора Бута: що відомо

Баскетболістку збірної США Бріттні Грінер, засуджену в Росії на дев'ять років ув'язнення, обміняли на росіянина Віктора Бута.

Сам громадянин РФ відбував покарання США за торгівлю зброєю. Перед процедурою обміну і Грінер, яку у РФ звинуватили у контрабанді наркотиків, та Бута помилували. Це означає, що вони не повинні відбувати частину покарання у себе на батьківщині.

У Міністерстві закордонних справ РФ зазначили, що процедура обміну росіянина Віктора Бута на громадянку США Бріттні Грінер успішно завершилася в аеропорту Абу-Дабі (столиця Об'єднаних Арабських Еміратів та емірату Абу-Дабі, — ред.).

Зі свого боку, президент США Джо Байден заявив, що США вели напружені переговори з РФ про обмін. Відразу після обміну американський лідер поговорив телефоном зі звільненою у РФ Грінер, вона перебуває в літаку на шляху до США.

Нагадаємо, у серпні американську баскетболістку Брітні Грінер засудили до 9 років ув'язнення в РФ. Її визнали винною у контрабанді наркотиків.

Фокус також писав, що Віктора Бута затримали в Бангкоку в березні 2008 року в результаті операції американських спецслужб і згодом екстрадовано до США, де його звинуватили в нелегальних поставках зброї до Афганістану, Анголи, Ліберії, Руанди та інших країн. Надалі суд ухвалив йому вирок у вигляді 25 років в'язниці.