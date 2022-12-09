Путин прилетел в Бишкек: на саммите ЕАЭС обсудят создание газового союза РФ (видео)

В рамках заседания Евразийского экономического союза в Кыргызстане глава Кремля планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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В пятницу, 9 декабря, президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Кыргызстана Бишкек для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом пишет агентство ТАСС.

Как уточняется, главы государств обсудят создание общего рынка газа, углубление интеграции на территории ЕАЭС, формирование межведомственного совета по энергетике и развитие единого рынка услуг. В рамках заседания лидеры стран намерены одобрить целый пакет документов и утвердить основные направления международной деятельности союза на следующий, 2023 год.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что на полях саммита может обсуждаться "тройственный газовый союз" между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.

Создание такого союза Путин обсуждал с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 28 ноября. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, союз "будет соответствовать интересам всех трех стран".

На саммите Путин также планирует провести отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

[ + – ] Путин прибыл на саммит ЕАЭС

Путин и ковровая дорожка

На заседание ЕАЭС Путин приехал последним. Его встречал лично президент Кыргызстана Садыр Жапаров. В сети распространились видео их встречи.

Также опубликованы отдельные кадры, на которых видно, как с ковровой красной дорожки перед приездом главы Кремля тщательно выметают снег.

Напомним, в американском Институте изучения войны считают, что Путин не отказывался от максималистских целей в войне против Украины. Москва, угрожая повторной оккупацией украинских регионов, пытается запутать Запад и вынудить Киев сесть за стол переговоров.

Ранее в США и Великобритании рассказали, как война в Украине повлияла на мир. Военачальники США и Великобритании заявили, что ошибки Путина могут повлиять на стратегию Китая в отношении Тайваня. Речь идет об отказе от возможного вторжения Пекина на остров.