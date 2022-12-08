"Путин потерпел неудачу": в США и Великобритании рассказали, как война в Украине повлияла на мир

Воєначальники США и Великобритании заявили, что ошибки Путина могут повлиять на стратегию Китая в отношении Тайваня. Речь идет об отказе от возможного вторжения Пекина на остров.

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Генерал армии США Марк Милли и адмирал Королевского флота Великобритании Тони Радакин уверены, что президент РФ Владимир Путин продолжает совершать катастрофические ошибки в войне против Украины. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, военачальники уверены, что ошибки Владимира Путина являются сдерживающим фактором для Китая, который, возможно, замышляет вторжение на Тайвань. Как заявил Радакин, Россия изолирована дипломатически и экономически неполноценна, а потому среди других диктаторских режимов ее стратегия была оценена как некомпетентная и ошибочная.

Во время выступления в Вашингтоне, Марк Милли заявил, что Путин потерпел неудачу по всем направлениям. Силы обороны Украины смогли отразить атаку на Киев, провести контрнаступление в Харьковской области, а также деоккупировать Херсон. Однако, по его словам, впереди у ВСУ еще много битв.

По словам Милли, атаки на энергетическую инфраструктуру Украины – это атаки на мирное население.

"Украинские военные… не зависят от этой энергетической инфраструктуры для проведения военных операций. То, что они (россияне, ред.) пытаются сделать, — это сломать хребет, сломить волю украинского народа. Вы увидите, что это не ломает хребет, а повышает уровень устойчивости и сопротивления", — заявил Милли.

Тони Радакин заявил, что российские ракетные удары по энергетической инфраструктуре – неэффективны. Такие атаки лишь укрепляют решимость стран, которые поддерживают Украину.

"Россия совершила эту катастрофическую ошибку", — сказал Радакин.

Ранее Фокус писал, что Залужный провел разговор с начальником штаба ВС Франции. Главнокомандующий ВСУ и начальник Объединенного штаба ВС Франции обсудили, среди прочего, оперативную обстановку на фронте и необходимость усиления системы ПВО Украины.

Еще напомним, что у Зеленского рассказали, чего ожидают от переговоров с РФ. Новое руководство Кремля должно быть готово согласовать график заседаний суда над военными преступниками во временно оккупированном Крыму, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Также сообщалось, что СМИ сообщили, что ЕС намерен увеличить фонд поставок вооружений для Украины на 2 млрд евро. Журналисты выяснили, что решение может быть принято уже 12 декабря на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.