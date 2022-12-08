И это не предел: ЕС намерен увеличить фонд поставок вооружений для Украины на 2 млрд евро, — СМИ

Журналисты выяснили, что решение может быть принято уже 12 декабря на заседании глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

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Государства-члены Европейского союза намерены увеличить размер своего фонда для финансирования поставок оружия Украине. Речь идет о сумме в 2 млрд евро. В будущем возможны еще увеличения размеров фонда, о чем пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что решение может быть принято уже на следующей неделе. Министры иностранных дел ЕС могут подписать документ на встрече в Брюсселе 12 декабря.

Журналисты пишут, что предложение требует единогласного одобрения всех государств-членов. По словам людей, позже объект может быть пополнен еще большими деньгами.

Европейский фонд мира

Издание пишет, что Европейский фонд мира, потолок которого в настоящее время составляет около 6 млрд евро, возмещает правительствам расходы на военные поставки в Украину, а также используется для поддержки других стран. Более половины фонда было выделено на военную помощь Украине, и государства-члены видят необходимость в дальнейшей поддержке.

Ранее Фокус писал, что Словакия передаст боеприпасы для истребителей и другое оружие для ВСУ. Глава словацкого МИДа Растислав Качера заявил, что они сделают все, чтобы помочь Украине пережить зиму.

Еще напомним, что в Бундестаге подтвердили одобрение США на передачу Leopard ВСУ. Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Европа может передать Украине танки Leopard так как война идет "у нас на пороге". "Леопарды" состоят на вооружении 13 стан.

Также сообщалось, что в Politico сообщили, что санкции ЕС против России затронут производство двигателей для БПЛА. Под санкционные ограничения попадут 169 организаций, которые поставляют товары, что способствуют технологическому совершенствованию оборонного сектора РФ.