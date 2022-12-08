І це не межа: ЄС має намір збільшити фонд постачання озброєнь для України на 2 млрд євро, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що рішення може бути ухвалене вже 12 грудня на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу в Брюсселі.

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Держави-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір свого фонду для фінансування постачання зброї Україні. Йдеться про суму 2 млрд євро. У майбутньому можливі збільшення розмірів фонду, про що пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що рішення може бути ухвалене вже наступного тижня. Міністри закордонних справ ЄС можуть підписати документ під час зустрічі в Брюсселі 12 грудня.

Журналісти пишуть, що пропозиція потребує одноголосного схвалення всіх держав-членів. За словами людей, пізніше об'єкт може бути поповнений ще більшими грошима.

Європейський фонд миру

Видання пише, що Європейський фонд миру, межа якого наразі становить близько 6 млрд євро, відшкодовує урядам витрати на військові постачання в Україну, а також використовується для підтримки інших країн. Більше половини фонду виділили на військову допомогу Україні, і держави-члени бачать необхідність подальшої підтримки.

Раніше Фокус писав, що Словаччина передасть боєприпаси для винищувачів та іншу зброю для ЗСУ. Глава словацького МЗС Растислав Качера заявив, що вони зроблять усе, щоб допомогти Україні пережити зиму.

Ще нагадаємо, що в Бундестазі підтвердили схвалення США на передачу Leopard ЗСУ. Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман заявила, що Європа може передати Україні танки Leopard, оскільки війна йде "в нас на порозі". "Леопарди" перебувають на озброєнні 13 країн.

Також повідомлялося, що в Politico повідомили, що санкції ЄС проти Росії торкнуться виробництва двигунів для БПЛА. Під санкційні обмеження потраплять 169 організацій, що постачають товари, які сприяють технологічному вдосконаленню оборонного сектора РФ.