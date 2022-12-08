Удар по ВПК: санкції ЄС проти Росії торкнуться виробництва двигунів для БПЛА, — Politico

Під санкційні обмеження потраплять 169 організацій, що постачають товари, які сприяють технологічному вдосконаленню оборонного сектора РФ.

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Новий пакет антиросійських санкцій, який розгляне Європейська комісія, буде спрямований також на обмеження можливостей військово-промислового комплексу Російської Федерації. Про це йдеться в матеріалі видання Rolitico.

У публікації наголошується, що дев'ятий пакет санкцій щодо РФ буде спрямований на те, щоб "задушити" нарощування промислових потужностей тих підприємств, які так чи інакше пов'язані з виробництвом різного озброєння. За даними журналістів, у список санкцій потраплять 169 організацій, які постачають товари, що сприяють технологічному вдосконаленню сектора оборони та безпеки Росії.

Особливу увагу приділять санкціям щодо виробництва двигунів для безпілотників, різних електронних компонентів, що застосовуються в космічній галузі, а також хімічного та біологічного обладнання, у тому числі хімічних засобів для придушення заворушень (наприклад, сльозогінного газу).

Також повідомляється, що в черговому пакеті санкцій фігуруватимуть особи з так званих добровольчих військових формувань, які перебувають у тісних контактах із групою "Вагнера". Крім того, в окремому документі міститься докладний перелік організацій, щодо яких запроваджуються санкції проти чотирьох російських телеканалів — НТВ/"НТВ Мир", "Росія 1", РЕН ТВ і "Перший канал".

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Раніше повідомлялося, що РНБО розгляне дані, передані Міжвідомчою робочою групою з питань реалізації державної санкційної політики, на підставі яких вводитимуться персональні санкції проти проросійських пропагандистів. Як повідомила 6 грудня пресслужба Національного агентства із запобігання корупції, під санкції можуть потрапити понад 2 тисячі осіб із числа діячів культури, блогерів, журналістів і власників медіаресурсів, які розпалювали ненависть до українців із початку війни у 2014 році.

Німецьке видання Bild 7 грудня повідомило, що Європейський Союз збирається ввести санкції проти сім'ї глави Чечні Рамзана Кадирова. Зазначається, що Кадиров є одним із найрадикальніших прихильників війни Росії проти України.