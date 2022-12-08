Удар по ВПК: санкции ЕС против России затронут производство двигателей для БПЛА, — Politico

Под санкционные ограничения попадут 169 организаций, которые поставляют товары, что способствуют технологическому совершенствованию оборонного сектора РФ.

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Новый пакет антироссийских санкций, который будет рассмотрен Европейской комиссией, будет направлен, помимо прочего, на ограничения возможностей военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Об этом говорится в материале издания Рolitico.

В публикации отмечается, что девятый пакет санкций в отношении РФ будет направлен на то, чтобы "задушить" наращивание промышленных мощностей тех предприятий, которые так или иначе связаны с производством различного вооружения. По данным журналистов, в санкционный список попадут 169 организаций, поставляющих товары, которые способствуют технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Особое внимание уделяется санкциям в отношении производства двигателей для беспилотников, различных электронных компонентов, применяемых в космической отрасли, а также химического и биологического оборудования, в том числе химических средств для подавления беспорядков (например, слезоточивого газа).

Также сообщается, что в очередном пакете санкций будут фигурировать лица из так называемых добровольческих военных формирований, которые находятся в тесных контактах с группой "Вагнер". Кроме того в отдельном документе содержится подробный перечень организаций, в отношении которых вводятся санкции против четырех российских телеканалов — НТВ/НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

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Ранее сообщалось, что СНБО рассмотрит данные, переданные Межведомственной рабочей группы по вопросам реализации государственной санкционной политики на основании которых будут вводиться персональные санкции против пророссийских пропагандистов. Как сообщила 6 декабря пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции, под санкции могут попасть более 2 тысяч человек из числа деятелей культуры, блогеров, журналистов и владельцев медиа-ресурсов, которые разжигали ненависть к украинцам с начала войны в 2014 году.

Немецкое издание Bild 7 декабря сообщило, что Европейский союз собирается ввести санкции против семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. Отмечается, что Кадыров является одним из самых радикальных сторонников войны России против Украины.