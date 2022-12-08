"Путін зазнав невдачі": у США та Великій Британії розповіли, як війна в Україні вплинула на світ

Воєначальники США та Великобританії заявили, що помилки Путіна можуть вплинути на стратегію Китаю щодо Тайваню. Йдеться про відмову від можливого вторгнення Пекіна на острів.

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Генерал армії США Марк Міллі та адмірал Королівського флоту Великобританії Тоні Радакін впевнені, що президент РФ Володимир Путін продовжує робити катастрофічні помилки у війні проти України. Про це пише видання The Wall Street Journal.

За словами журналістів, воєначальники впевнені, що помилки Володимира Путіна є стримуючим фактором для Китаю, який, можливо, планує вторгнення на Тайвань. Як заявив Радакін, Росія ізольована дипломатично та економічно неповноцінна, а тому серед інших диктаторських режимів її стратегія була оцінена як некомпетентна та помилкова.

Під час виступу у Вашингтоні, Марк Міллі заявив, що Путін зазнав невдачі в усіх напрямках. Сили оборони України змогли відбити атаку на Київ, провести контрнаступ у Харківській області, а також деокупувати Херсон. Однак, за його словами, попереду ЗСУ ще багато битв.

За словами Міллі, атаки на енергетичну інфраструктуру України – це атаки на мирне населення.

"Українські військові… не залежать від цієї енергетичної інфраструктури для проведення військових операцій. Те, що вони (росіяни, ред.) намагаються зробити, — це зламати хребет, зломити волю українського народу. Ви побачите, що це не ламає хребет, а підвищує рівень стійкості та опору", — заявив Міллі.

Тоні Радакін заявив, що російські ракетні удари по енергетичній інфраструктурі – неефективні. Такі атаки лише зміцнюють рішучість країн, які підтримують Україну.

"Росія зробила цю катастрофічну помилку", — сказав Радакін.

Раніше Фокус писав, що Залужний провів розмову з начальником штабу ЗС Франції. Головнокомандувач ЗСУ та начальник Об'єднаного штабу ЗС Франції обговорили, серед іншого, оперативну обстановку на фронті та необхідність посилення системи ППО України.

Ще нагадаємо, що у Зеленського розповіли, чого очікують від переговорів із РФ. Нове керівництво Кремля має бути готовим узгодити графік засідань суду над військовими злочинцями у тимчасово окупованому Криму, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Також повідомлялося, що ЗМІ повідомили, що ЄС має намір збільшити фонд постачання озброєнь для України на 2 млрд євро. Журналісти з'ясували, що рішення може бути ухвалене вже 12 грудня на засіданні глав МЗС країн-членів Євросоюзу у Брюсселі.