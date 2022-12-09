Путін прилетів у Бішкек: на саміті ЄАЕС обговорять створення газової спілки РФ (відео)

У межах засідання Євразійського економічного союзу в Киргизстані глава Кремля планує провести окрему зустріч із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Related video

У п'ятницю, 9 грудня, президент РФ Володимир Путін прибув у столицю Киргизстану Бішкек для участі в саміті Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Про це пише агентство ТАРС.

Глави держав обговорять створення спільного ринку газу, поглиблення інтеграції на території ЄАЕС, формування міжвідомчої ради з енергетики та розвиток єдиного ринку послуг. У межах засідання лідери країн мають намір схвалити цілий пакет документів і затвердити основні напрямки міжнародної діяльності союзу на наступний 2023 рік.

Раніше помічник російського президента Юрій Ушаков повідомляв, що на полях саміту може обговорюватися "троїстий газовий союз" між РФ, Казахстаном і Узбекистаном.

Створення такого союзу Путін обговорював із головою Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим 28 листопада. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, союз "відповідатиме інтересам усіх трьох країн".

На саміті Путін також планує провести окрему зустріч із прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

[ + – ] Путін прибув на саміт ЄАЕС

Путін і червона доріжка

На засідання ЄАЕС Путін приїхав останнім. Його зустрічав особисто президент Киргизстану Садир Жапаров. У мережі поширилися відео зустрічі.

Також опубліковано окремі кадри, на яких видно, як із червоної доріжки перед приїздом голови Кремля ретельно змітають сніг.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни вважають, що Путін не відмовлявся від максималістських цілей у війні проти України. Москва, погрожуючи повторною окупацією українських регіонів, намагається заплутати Захід і змусити Київ сісти за стіл переговорів.

Раніше в США та Великобританії розповіли, як війна в Україні вплинула на мир. Воєначальники США та Великобританії заявили, що помилки Путіна можуть вплинути на стратегію Китаю щодо Тайваню. Йдеться про відмову від можливого вторгнення Пекіна на острів.