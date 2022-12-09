На фоне ядерных угроз: премьер-министр Индии отменил встречу с Путиным, — Bloomberg

Отмена встречи лидеров двух стран произошла во второй раз за время стратегического партнерства РФ и Индии. До этого традиционный саммит был отменен в 2020 из-за пандемии.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди отменил очную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была состояться в рамках российско-индийский саммит в этом году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Обозреватели, со ссылкой на свои источники, пишут, что такое решение индийского премьера последовало после угроз Путина применить ядерное оружие против Украины.

"Отношения между Индией и Россией остаются крепкими, но демонстрация дружбы на данном этапе может быть невыгодна для Моди", — цитируют журналисты анонимный источник.

Также в материале отмечается, что такая ситуация сложилась во второй раз после того, как лидеры Индии и России не встречались лицом к лицу с 2000 года, когда их отношения были переведены в категорию стратегического партнерства. Традиционный декабрьский саммит был отменен лишь однажды — в 2020 году в разгар пандемии.

Отмену встречи лидеров двух стран подтвердил спикер президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя перспективы проведения саммита он заявил, что в этом году его не будет. Некий высокопоставленный российский чиновник на правах анонимности сообщил журналистам, что об отмене саммита стало известно еще в сентябре, когда в Узбекистане проходил саммит ШОС. По его словам, именно тогда Моди призвал Путина искать мира с Украиной и заявил, что нынешняя эпоха — "не эпоха войн".

В завершение журналисты отметили, что публично Россия называет Индию ключевой страной, которая не присоединилась к международной критике по поводу вторжения в Украину и подталкивает к активизации торговли, поскольку санкции перекрыли торговые каналы с США и Европой.

Напомним, в конце сентября администрация президента США Джо Байдена обратилась к руководству Китая и Индии с призывом повлиять на президента Путина, чтобы он отказался от идеи применять ядерное оружие. В свою очередь министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время выступления в ООН заявил, что ядерная проблема в украинском конфликте вызывает особую тревогу.

На фоне международных санкций два крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Индии с 5 декабря отказались от российского сырья. По данным Bloomberg, заводы Indian Oil Corporation и Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) приостановили сотрудничество с РФ, опасаясь ввода вторичных санкций.