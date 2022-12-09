На тлі ядерних загроз: прем'єр-міністр Індії скасував зустріч із Путіним, — Bloomberg

Скасування зустрічі лідерів двох країн відбулося вдруге за час стратегічного партнерства РФ та Індії. До цього традиційний саміт скасували у 2020 році через пандемію.

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді скасував очну зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в межах російсько-індійського саміту цього року. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Оглядачі, з посиланням на свої джерела, пишуть, що таке рішення індійського прем'єра було після загроз Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

"Відносини між Індією та Росією залишаються міцними, але демонстрація дружби на цьому етапі може бути невигідною для Моді", — цитують журналісти анонімне джерело.

Також у матеріалі зазначається, що така ситуація склалася вдруге після того, як лідери Індії та Росії не зустрічалися віч-на-віч з 2000 року, коли їхні відносини були переведені в категорію стратегічного партнерства. Традиційний грудневий саміт скасовано лише одного разу — 2020 року у розпал пандемії.

Скасування зустрічі лідерів двох країн підтвердив речник президента РФ Дмитро Пєсков. Коментуючи перспективи проведення саміту, він заявив, що цього року його не буде. Якийсь високопоставлений російський чиновник на правах анонімності повідомив журналістам, що про скасування саміту стало відомо ще у вересні, коли в Узбекистані проходив саміт ШОС. За його словами, саме тоді Моді закликав Путіна шукати миру з Україною та заявив, що нинішня епоха — "не епоха воєн".

На завершення журналісти зазначили, що публічно Росія називає Індію ключовою країною, яка не приєдналася до міжнародної критики щодо вторгнення в Україну та підштовхує до активізації торгівлі, оскільки санкції перекрили торгові канали зі США та Європою.

Нагадаємо, наприкінці вересня адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до керівництва Китаю та Індії із закликом вплинути на президента Путіна, щоб він відмовився від ідеї застосовувати ядерну зброю. Зі свого боку, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар під час виступу в ООН заявив, що ядерна проблема в українському конфлікті викликає особливу тривогу.

На тлі міжнародних санкцій два найбільші нафтопереробні заводи в Індії з 5 грудня відмовилися від російської сировини. За даними Bloomberg, заводи Indian Oil Corporation та Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) призупинили співпрацю з РФ, побоюючись введення вторинних санкцій.