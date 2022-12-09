Не только путинская война: в Украине воюет вся имперская Россия, — спецслужбы Польши

Представитель польских спецслужб Станислав Жарин отметил, что в последнее время СМИ распространяют идею того, что война в Украине — это личная война Путина. Однако, на самом деле, агрессивная политика Кремля никуда не денется с уходом Путина с политической арены.

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В информационном пространстве, когда говорят о российско-украинской войне, акцентируют внимание на ключевую роль в ее развязывании президента РФ Владимира Путина. Однако российская агрессия против Украины — это результат всей политики Кремля, которая содержит в себе имперские амбиции. К таким выводам пришел уполномоченный правительства Польши по безопасности информационного пространства и заместитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

По словам польского политика, СМИ в течение долгого времени обращают внимание на роль Путина в войне, при этом распространяют слухи о его психических и физических заболеваниях и раздувают противоречия. Таким образом создается впечатление, что война против Украины — это война лично Путина, что может оказаться информационной ловушкой. По мнению Жарина, агрессия против Украины — это действия всего государства, а в войну вовлечены все структуры России.

"Для российской политики не важно, как расставлены фигуры. Вторжение в Украину является результатом не личных планов Путина, а имперской политики Кремля", — написал политик в своем Twitter.

По его словам, концентрация внимания на самом Путине может вызвать наивные предположения, что его уход из российской политической арены что-то изменит в России и потому якобы появится благоприятная почва для сотрудничества. Однако так рассуждать ошибочно, считает Жарин.

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"Не сам Путин несет ответственность за агрессивный империализм России. Эта политика не изменится, даже если в Кремле произойдут кадровые перестановки. Российский империализм проистекает из природы государства", — подчеркнул польский политик.

Жарин убежден, что для того, чтобы это изменить, необходимо остановить российский империализм.

Напомним, президент России Владимир Путин 9 декабря заявил, что полномасштабную война против Украины должна была начаться раньше. По его словам Кремль не начал активную фазу раньше, поскольку рассчитывал договориться с Киевом в рамках "Минска-2".

В ответ на это заявление Путина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что слова российского президента подтверждают отсутствие компромиссов с российской стороной и лично Путиным. Поэтому России придется научится уважать международное право и принять реалии "на земле", которые будут соответствовать границам 1991 года.