Не тільки путінська війна: в Україні воює вся імперська Росія, спецслужби Польщі

Представник польських спецслужб Станіслав Жарін зазначив, що останнім часом ЗМІ поширюють ідею того, що війна в Україні — це особиста війна Путіна. Однак, насправді, агресивна політика Кремля нікуди не подінеться з відходом Путіна з політичної арени.

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В інформаційному просторі, коли говорять про російсько-українську війну, акцентують увагу на ключовій ролі у її розв'язуванні президента РФ Володимира Путіна. Однак російська агресія проти України — це результат усієї політики Кремля, яка містить імперські амбіції. Таких висновків дійшов уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору та заступник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарін.

За словами польського політика, ЗМІ протягом тривалого часу звертають увагу на роль Путіна у війні, при цьому поширюють чутки про його психічні та фізичні захворювання та роздмухують протиріччя. Таким чином, складається враження, що війна проти України — це війна особисто Путіна, що може виявитися інформаційною пасткою. На думку Жаріна, агресія проти України — це дії всієї держави, а до війни залучені всі структури Росії.

"Для російської політики не важливо, як розставлені постаті. Вторгнення в Україну є результатом не особистих планів Путіна, а імперської політики Кремля", — написав політик у своєму Twitter.

За його словами, концентрація уваги на самому Путіні може викликати наївні припущення, що його відхід з російської політичної арени щось змінить у Росії і тому нібито з'явиться сприятливий ґрунт для співпраці. Однак так міркувати помилково, вважає Жарін.

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"Не сам Путін несе відповідальність за агресивний імперіалізм Росії. Ця політика не зміниться, навіть якщо в Кремлі відбудуться кадрові перестановки. Російський імперіалізм походить з природи держави", — наголосив польський політик.

Жарін переконаний, що для того, щоби це змінити, необхідно зупинити російський імперіалізм.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 9 грудня заявив, що повномасштабна війна проти України мала розпочатися раніше. За його словами, Кремль не розпочав активної фази раніше, оскільки розраховував домовитися з Києвом у межах "Мінська-2".

У відповідь на цю заяву Путіна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що слова російського президента підтверджують відсутність компромісів із російською стороною та особисто Путіним. Тому Росії доведеться навчитися поважати міжнародне право та прийняти реалії "на землі", які відповідатимуть кордонам 1991 року.