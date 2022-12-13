Антивоенный настрой в РФ: британская разведка назвала причину отмены "общения Путина с народом"

В Кремле болезненно относятся к обсуждению полномасштабной войны в Украине, уверяют в Минобороны Великобритании. Российские политологи считают, что большая пресс-конференции президента отменяется из-за "постановки ситуации на паузу".

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Президент России Владимир Путин не будет проводить традиционную большую пресс-конференцию из-за преобладания антивоенных настроений в стране. Об этом говорится в сводке военной разведки Минобороны Великобритании.

"Первый раз за 10 лет Путин не проведет ежегодное мероприятие, в этом году также не было прямой линии с ним", — заметили разведчики.

Пресс-конференцию главы Кремля британские военные считают важной частью его календаря общественных мероприятий и возможностью показать "предполагаемую честность".

"Кремлевские чиновники крайне болезненно относятся к тому, что на любом мероприятии с Путиным будет обсуждение "специальной военной операции", — заключила разведка.

Почему не будет пресс-конференции Путина — мнения политологов

Опрошенные британской радиостанцией ВВС российские политологи считают, что отмена большой пресс-конференции российского президента связана с "общей постановкой ситуации на паузу".

По словам президента фонда "Петербургская политика" Михаила Виноградова, подобные настроения проявились в октябре и накопились за ноябрь.

"Нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит — происходит столько, что в месяц сейчас вмещается гораздо больше, чем в иной год", — заявил политолог Аббас Галлямов.

[ + – ] Владимир Путин с 2001 года устраивает большую пресс-конференцию

Путин, как отметил эксперт, может рассказать о конкретике повседневных мероприятий, но о перспективах и долгосрочной стратегии РФ молчит.

Политолог Татьяна Становая отмечает нежелание Владимира Путина общаться с прессой.

"Чем больше сил и энергии уходит у Путина на глобальные темы, тем меньше у него желания растрачиваться на мелочи типа прямых линий или пресс-конференций", — отметила она.

Владимир Путин с 2001 года устраивает большую пресс-конференцию накануне Нового года. Событие не проводилось лишь с 2009 по 2011 год, когда он был на должности премьер-министра России. После возвращения Путина в Кремль в 2012 году пресс-конференции каждый год проходили в декабре и в среднем длились около 4 часов.

Российский президент, по ее мнению, не хочет отчитываться, отвечать на скучные и рутинные вопросы и готовиться к встречам с представителями СМИ. Эти вопросы он возлагает на подчиненных.

Напомним, что в Кремле обещали до Нового года не проводить пресс-конференцию Путина. Президент найдет возможность пообщаться, уверяли власти.

В американском Институте исследования войны ранее говорили, что развязанная РФ война в Украине не дает Путину вести геополитические кампании в мире. Армия РФ вынуждена перебрасывать на украинский фронт военную технику и живую силу из Сирии и Нагорного Карабаха.

Президент страны-агрессора обещал изменить военную доктрину РФ, добавив в нее положение об упреждающем ядерном ударе для разоружения противника.