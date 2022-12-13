Антивоєнний настрій у РФ: британська розвідка назвала причину скасування "спілкування Путіна з народом"

У Кремлі хворобливо ставляться до обговорення повномасштабної війни в Україні, запевняють у Міноборони Великої Британії. Російські політологи вважають, що велика пресконференція президента скасована через "постановку ситуації на паузу".

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Президент Росії Володимир Путін не проводитиме традиційну велику пресконференцію через переважання антивоєнних настроїв у країні. Про це йдеться у зведенні військової розвідки Міноборони Великобританії.

"Уперше за 10 років Путін не проведе щорічний захід, цього року також не було прямої лінії з ним", — зауважили розвідники.

Пресконференцію глави Кремля британські військові вважають важливою частиною його календаря громадських заходів і можливістю показати "імовірну чесність".

"Кремлівські чиновники вкрай хворобливо ставляться до того, що на будь-якому заході з Путіним буде обговорення "спеціальної військової операції", — сказала розвідка.

Чому не буде пресконференції Путіна — думки політологів

Опитані британською радіостанцією ВВС російські політологи вважають, що скасування великої пресконференції російського президента пов'язане із "загальною постановкою ситуації на паузу".

За словами президента фонду "Петербурзька політика" Михайла Виноградова, подібні настрої виявилися в жовтні та накопичилися за листопад.

"Не можна не сказати, що в країні нічого не відбувається, — відбувається стільки, що в місяць зараз вміщується набагато більше, ніж в інший рік", — заявив політолог Аббас Галлямов.

[ + – ] Володимир Путін із 2001 року влаштовує велику пресконференцію

Путін, як зазначив експерт, може розповісти про конкретику повсякденних заходів, але про перспективи та довгострокову стратегію РФ мовчить.

Політологиня Тетяна Станова наголошує на небажанні Володимира Путіна спілкуватися з пресою.

"Чим більше сил і енергії йде в Путіна на глобальні теми, тим менше в нього бажання витрачатися на дрібниці на кшталт прямих ліній або пресконференцій", — зазначила вона.

Володимир Путін із 2001 року влаштовує велику пресконференцію напередодні Нового року. Подія не проводилася лише з 2009 до 2011 року, коли він був на посаді прем'єр-міністра Росії. Після повернення Путіна в Кремль у 2012 році пресконференції щороку проходили в грудні та в середньому тривали близько 4 годин.

Російський президент, на її думку, не хоче звітувати, відповідати на нудні та рутинні питання й готуватися до зустрічей із представниками ЗМІ. Ці питання він покладає на підлеглих.

Нагадаємо, що в Кремлі обіцяли до Нового року не проводити пресконференцію Путіна. Президент знайде можливість поспілкуватися, запевняла влада.

В американському Інституті дослідження війни раніше говорили, що розв'язана РФ війна в Україні не дає Путіну вести геополітичні кампанії у світі. Армія РФ змушена перекидати на український фронт військову техніку та живу силу із Сирії та Нагірного Карабаху.

Президент країни-агресора обіцяв змінити військову доктрину РФ, додавши до неї положення про запобіжний ядерний удар для роззброєння противника.