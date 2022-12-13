Последствия коррупционного скандала: замглавы Европарламента Ева Кайли лишилась должности

Бывшего вице-премьера Европарламента обвиняют в участии в коррупционной схеме, связанной с проведением Чемпионата мира 2022 в Катаре. Ева Кайли была задержана вместе с тремя коллегами правоохранительными органами Бельгии.

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Во вторник 13 декабря Европарламент проголосовал за досрочное прекращение полномочий вице-президента Евы Кайли в связи с ее арестом по делу о коррупции. Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.

За лишение Евы Кайли статуса вице-президента проголосовали 625 человек. Всего 1 член Европарламента проголосовал против, а 2 – воздержались.

"Голосование было проведено в соответствии со статьей 21 регламента парламента и следует за продолжающимися в Бельгии расследованиями с участием некоторых членов и сотрудников Европейского парламента", — говорится на сайте Европарламента.

В публикации также анонсировали дебаты на пленарном заседании Европарламента, в рамках которых будут рассмотрены коррупционные действия властей Катара. Также говорится о необходимости большей прозрачности и подотчетности институтов ЕС. Голосование за соответствующую резолюцию пройдет в четверг, 15 декабря.

Напомним, что Еву Кайли и еще трех парламентариев задержали в Бельгии по подозрению в получении взяток от правительства Катара. В ходе обысков у одного из задержанных обнаружили 500 тысяч евро наличными.

В результате Ева Кайли была исключена из греческой социалистической партии, а также отстранена от участия в группе социалистов и демократов в парламенте. Катарских чиновников обвиняют в попытке влиять на политику и экономику Европарламента.

Ранее Европейский парламент принял резолюцию, которая осуждает вовлечение Беларуси в развязанную Россией войну в Украине. В документе содержится призыв к Евросовету и Еврокомиссии доработать механизмы, позволяющие конфисковать активы Александра Лукашенко и его ближайшего окружения.

Фокус также сообщал, что Владимир Зеленский поблагодарил Европарламент за признание Российской Федерации спонсором терроризма. Президент отметил, что в тот же день оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.