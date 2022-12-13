Наслідки корупційного скандалу: заступниця голови Європарламенту Єва Кейлі втратила посаду

Колишню віцепрем'єрку Європарламенту звинувачують в участі у корупційній схемі, пов'язаній із проведенням Чемпіонату світу 2022 у Катарі. Єву Кейлі затримано разом із трьома колегами правоохоронними органами Бельгії.

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У вівторок 13 грудня Європарламент проголосував за дострокове припинення повноважень віцепрезидентки Єви Кейлі у зв’язку з її арештом у справі про корупцію. Про це повідомляється на офіційному сайті Європарламенту.

За позбавлення Єви Кейлі статусу віцепрезидентки проголосували 625 людей. Усього 1 член Європарламенту проголосував проти, а 2 — утрималися.

"Голосування проведено відповідно до статті 21 регламенту парламенту і слідує за розслідуваннями, що продовжуються в Бельгії, за участю деяких членів і співробітників Європейського парламенту", — йдеться на сайті Європарламенту.

У публікації також анонсували дебати на пленарному засіданні Європарламенту, у межах яких розглянуть корупційні дії влади Катару. Також йдеться про необхідність більшої прозорості та підзвітності інституцій ЄС. Голосування за відповідну резолюцію відбудеться у четвер, 15 грудня.

Нагадаємо, що Єву Кейлі та ще трьох парламентаріїв затримали у Бельгії за підозрою в отриманні хабарів від уряду Катару. Під час обшуків в одного із затриманих виявили 500 тисяч євро готівкою.

У результаті Єва Кейлі була виключена з грецької соціалістичної партії, а також відсторонена від участі у групі соціалістів та демократів у парламенті. Катарських чиновників звинувачують у спробі впливати на політику та економіку Європарламенту.

Раніше Європейський парламент ухвалив резолюцію, яка засуджує залучення Білорусі до розв'язаної Росією війни в Україні. У документі міститься заклик до Євроради та Єврокомісії доопрацювати механізми, які дають змогу конфіскувати активи Олександра Лукашенка та його найближчого оточення.

Фокус також повідомляв, що Володимир Зеленський подякував Європарламенту за визнання Російської Федерації спонсором тероризму. Президент зазначив, що того ж дня окупанти випустили 67 ракет по Україні.