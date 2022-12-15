"Назвал дураками": суд в Турции отправил в тюрьму главного политического соперника Эрдогана, — СМИ

Журналисты пишут, что Имамоглу обвинили в оскорблении чиновников избирательного совета. За это он был приговорен к более чем двум годам заключения.

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Суд в Турции приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к тюремному заключению и наложил запрет на его политическую деятельность. Он рассматривается как сильный потенциальный соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоганна на выборах в следующем году. Об этом пишет издание Reuters.

Сообщается, что Имамоглу был приговорен к двум годам и семи месяцам тюремного заключения за оскорбление государственных чиновников в речи, которую он произнес после победы на муниципальных выборах в Стамбуле в 2019 году. Так, он назвал членов избирательного совета "дураками" за отмену выборов. Мэр отрицал оскорбление настаивая на том, что его слова были ответом на то, что министр внутренних дел Сулейман Сойлу назвал его "дураком" и обвинил в критике Турции во время посещения Европейского парламента.

Отмечается, что приговор должену утвердить апелляционный суд. Критики говорят, что турецкие суды подчиняются воле Эрдогана. Правительство заявляет, что судебная система независима.

Как заявил профессор уголовного права Университета Атилим в Анкаре Тимучин Копрулу, решение станет окончательным только после того, как вышестоящий суд решит, оставить решение в силе или нет.

"В этих обстоятельствах было бы неправильно говорить, что действует политический запрет", — сказал он журналистам.

Международная реакция

По словам Имамоглу, избиратели ответят на президентских и парламентских выборах, которые должны состояться в июне 2023-го года.

Кемаль Киличдароглу, председатель оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), заявил, что прерывает визит в Германию и возвращается в Турцию в ответ на то, что он назвал "серьезным нарушением закона и справедливости".

Заместитель официального представителя главы Госдепа США Ведант Патель заявил, что приговор противоречит уважению прав человека, "основных свобод и верховенства права".

Докладчик Европарламента по Турции Начо Санчес Амор также выразил недоверие приговору.

"Правосудие в Турции находится в плачевном состоянии, его грубо используют в политических целях. Очень печальный день", — заявил он.

Выборы в Турции в 2023 году

Журналисты пишут, что исход выборов в Турции в следующем году зависит от способности Народно-республиканской партии других оппозиционеров объединить усилия вокруг единого кандидата, чтобы бросить вызов Эрдогану и его правящей "Партии справедливости и развития" (ПСР), которая главенствует в стране с 2002 года.

Сообщается, что ранее Эрдоган, который также был мэром Стамбула, прежде чем возглавить турецкую национальную политику в 1999 году был ненадолго заключен в тюрьму. Его приговорили к заключению за чтение стихотворения, которое суд постановил как разжигание религиозной ненависти.

В материале сказано, что выборы могут стать самым большим политическим вызовом для Эрдогана, который стремится продлить свое правление перед лицом рушащейся валюты и безудержной инфляции.

Издание пишет, что шестипартийный оппозиционный альянс Турции еще не согласовал своего кандидата в президенты. Ранее Имамоглу рассматривался как возможный ведущий претендент на пост президента Эрдогана.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган — действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. После утверждения конституционных изменений на референдуме состоявшимся в 2017 году, избранный президент стал одновременно главой государства и главой правительства, взяв на себя функции премьер-министра. В 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах. Основатель правящей "Партии справедливости и развития".

Ранее Фокус писал, что Эрдоган угрожает Греции турецкими ракетами "Тайфун". Президент Турции предупредил, что соседняя страна должна прекратить наращивать свою военную мощь на островах в Эгейском море.

Еще напомним, что Эрдоган обещает передать Украине гуманитарную помощь. Президент Турции говорил о необходимости помочь украинцам в холодное время года, расширении "зернового коридора" и решении ситуации с Запорожской АЭС.