"Назвав дурнями": суд у Туреччині відправив у в'язницю головного політичного суперника Ердогана, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що Імамоглу звинуватили у образі чиновників виборчої ради. За це він був засуджений до більш ніж двох років ув'язнення.

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Суд у Туреччині засудив мера Стамбула Екрема Імамоглу до ув'язнення та наклав заборону на його політичну діяльність. Він розглядається як сильний потенційний суперник президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на виборах наступного року. Про це пише видання Reuters.

Повідомляється, що Імамоглу був засуджений до двох років і семи місяців ув'язнення за образу чиновників у промові, яку він виголосив після перемоги на муніципальних виборах у Стамбулі у 2019 році. Так, він назвав членів виборчої ради "дурнями" за скасування виборів. Мер заперечував образу наполягаючи на тому, що його слова були відповіддю на те, що міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу назвав його "дурнем" і звинуватив у критиці Туреччини під час відвідин Європейського парламенту.

Зазначається, що вирок має затвердити апеляційний суд. Критики кажуть, що турецькі суди підкоряються волі Ердогана. Уряд заявляє, що судова система є незалежною.

Як заявив професор кримінального права Університету Атілім в Анкарі Тимучин Копрулу, рішення стане остаточним лише після того, як вищий суд вирішить, залишити рішення чи ні.

"У цих обставинах було б неправильно говорити, що діє політична заборона", — сказав він журналістам.

Міжнародна реакція

За словами Імамоглу, виборці дадуть відповідь на президентських та парламентських виборах, які мають відбутися у червні 2023-го року.

Кемаль Кілічдароглу, голова опозиційної Народно-республіканської партії (НРП), заявив, що перериває візит до Німеччини та повертається до Туреччини у відповідь на те, що він назвав "серйозним порушенням закону та справедливості".

Заступник офіційного представника голови Держдепу США Ведант Патель заявив, що вирок суперечить повазі прав людини, "основних свобод та верховенства права".

Доповідач Європарламенту з Туреччини Начо Санчес Амор також висловив недовіру до вироку.

"Правосуддя в Туреччині перебуває в жалюгідному стані, його грубо використовують у політичних цілях. Дуже сумний день", — заявив він.

Вибори в Туреччині у 2023 році

Журналісти пишуть, що результат виборів у Туреччині наступного року залежить від здатності Народно-республіканської партії інших опозиціонерів об'єднати зусилля навколо єдиного кандидата, щоб кинути виклик Ердогану та його панівній "Партії справедливості та розвитку" (ПСР), яка панує в країні з 2002 року. .

Повідомляється, що раніше Ердоган, який також був мером Стамбула, перш ніж очолити турецьку національну політику 1999 року був ненадовго ув'язнений. Його засудили до висновку за читання вірша, який суд ухвалив як розпалювання релігійної ненависті.

У матеріалі сказано, що вибори можуть стати найбільшим політичним викликом для Ердогана, який прагне продовжити своє правління перед валютою, що руйнується, і нестримної інфляції.

Видання пише, що шестипартійний опозиційний альянс Туреччини ще не погодив свого кандидата на посаду президента. Раніше Імамоглу розглядався як можливий провідний претендент на пост президента Ердогана.

Реджеп Тайіп Ердоган

Реджеп Тайіп Ердоган — 12-й президент Туреччини, що діє, з 28 серпня 2014 року. Після затвердження конституційних змін на референдумі, що відбувся у 2017 році, обраний президент став одночасно главою держави та главою уряду, взявши на себе функції прем'єр-міністра. У 2018 році знову було обрано президентом на дострокових виборах. Засновник керівної "Партії справедливості та розвитку".

Раніше Фокус писав, що Ердоган загрожує Греції турецькими ракетами "Тайфун". Президент Туреччини попередив, що сусідня країна має припинити нарощувати свою військову міць на островах у Егейському морі.

Ще нагадаємо, що Ердоган обіцяє передати Україні гуманітарну допомогу. Президент Туреччини говорив про необхідність допомогти українцям у холодну пору року, розширення "зернового коридору" та вирішення ситуації із Запорізькою АЕС.