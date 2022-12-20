"Битва всей жизни": британец поймал почти 200-килограммового сома в Таиланде (фото)

Рыбак заявил, что ему понадобилось полтора часа и помощь нескольких человек, для того чтобы вытащить огромную рыбу из воды.

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Британец Дин Макьюэн из Ренфрушира поймал в озере Таиланда меконгского сома, вес которого составил 190,5 килограмм, а длинна – более 2 метров. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В издании отмечают, что поимка столь большой рыбы стала для Макьюэна "схваткой всей его жизни". Гигантский шильбовый сом попался на крючок в Palm Tree Lagoon Fishery и стал одной из крупнейших рыб данного вида когда-либо пойманных в мире.

"В первый раз, когда вы почувствуете истинную силу этих рыб, вы поймете, почему они носят звание самых жестких пресноводных бойцовских рыб в мире", — прокомментировал свое достижение Дин Макьюэн.

[ + – ] Гигантский шильбовый сом

Мужчина рассказал, что ранее ему уже удавалось вылавливать сомов, поэтому он примерно представлял, как нужно действовать в подобных ситуациях. По его словам, он сразу понял, что на его крючок попался крупный экземпляр. Для того чтобы вытащить ее, Дину понадобилась подмога.

"Это была настоящая проверка на выносливость. Через полтора часа мы выгрузили рыбу и дали ей немного отдохнуть", — вспоминает британец.

Вскоре после измерения габаритов, рыба была отпущена обратно в водоем. Авторы публикации отмечают, что из-за резкого сокращения популяции меконгского сома, данный вид был включен Всемирным союзом охраны природы в список находящихся под угрозой исчезновения.

Напомним, что в американской реке Канзас поймали редкий вид озерного осетра. Это старейший и самый крупный и всех видов рыб в Великих озерах.

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