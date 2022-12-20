"Битва всього життя": британець упіймав майже 200-кілограмового сома в Таїланді (фото)

Рибак заявив, що йому знадобилося півтори години та допомога кількох людей, щоб витягти величезну рибу з води.

Related video

Британець Дін Макьюен із Ренфрушира впіймав в озері Таїланду меконзького сома, вага якого становила 190,5 кілограмів, а довжина – понад 2 метри. Про це повідомляє британська газета Daily Mail.

У виданні зазначають, що витягування настільки великої риби стало для Мак'юена "сутичкою всього його життя". Гігантський шильбовий сом попався на гачок у Palm Tree Lagoon Fishery і став однією з найбільших риб даного виду колись спійманих у світі.

"Вперше, коли ви відчуєте справжню силу цих риб, ви зрозумієте, чому вони мають звання найжорсткіших прісноводних бійцівських риб у світі", — прокоментував своє досягнення Дін Макьюен.

[ + – ] Гігантський шильбовий сом

Чоловік розповів, що раніше йому вже вдавалося виловлювати сомів, тому він приблизно уявляв, як треба діяти у таких ситуаціях. За його словами, він одразу зрозумів, що на його гачок попався великий екземпляр. Для того, щоб витягнути її, Діну знадобилася підмога.

"Це була справжня перевірка на витривалість. За півтори години ми вивантажили рибу і дали їй трохи відпочити", — згадує британець.

Незабаром після вимірювання габаритів риба була відпущена назад у водойму. Автори публікації зазначають, що через різке скорочення популяції меконгського сома, цей вид був включений Світовим союзом охорони природи до списку вимираючих.

Нагадаємо, що в американській річці Канзас упіймали рідкісний вид озерного осетра. Це найстаріший і найбільший і всі види риб у Великих озерах.

Фокус також писав про виявлення найважчої риби на Землі. Її знайшли місцеві жителі острова Фаял, що входить до групи Азорських островів. Вага величезної риби-місяця, що плавала в океані недалеко від берега, сягає майже 3 тонн.

Ще ми повідомляли, що у ставку-охолоджувачі на Запорізькій АЕС масово гине риба. У компанії "Енергоатом" пояснили, що через зупинку енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок.