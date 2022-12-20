"Основаны на измышлениях": Небензя высказался о санкциях США по отношению к Ирану

Поспртед РФ при ООН заявил, что Вашингтон должен отменить наложенные на Тегеран ограничения, назвав их "незаконными" и "дискриминационными".

Related video

В Российской Федерации считают обвинения, связанные с использованием ВС РФ иранских беспилотников на территории Украины, "надуманными". Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя обвинил западные страны в "раскрутке" темы поставок дронов-камикадзе иранского происхождения в Россию для осуществления ударов по территории Украины. По его словам, Киев не предоставил соответствующих доказательств.

"Эти обвинения носят абсолютно надуманный, искусственный характер. Нам известно, что представители Киева до сих пор не могут предоставить Тегерану по двусторонним каналам каких-либо документальных подтверждений использования российскими военными БПЛА иранского происхождения", — сказал представитель России в ООН.

По мнению дипломата, США и страны Евросоюза накладывают санкции на юридических и физических лиц. Ирана и Российской Федерации "на основании своих измышлений". Он также считает, что Соединенные Штаты должны отменить наложенные на Иран ограничения.

"Речь должна идти не об изъятиях из ограничений, а о полной отмене на постоянной и проверяемой основе незаконных дискриминационных мер, введенных США против Ирана в нарушение резолюции 2231", — заключил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Василий Небензя также высказывался о санкциях США и ЕС как о "инструменте принуждения неугодных и несогласных". По мнению дипломата, западные станы заинтересованы в установлении однополярного миропорядка и своими ограничениями приближают Европу "грани конфронтации".

Еще Фокус писал о том, что Российская Федерация получила от Ирана 250 беспилотников "Шахед". По словам президента Украины Владимира Зеленского, РФ уже начала использовать против Украины дроны из новой партии.

Напомним, что государственный концерн "Укроборонпром" по приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного производит новые украинские беспилотники. При создании дронов украинские инженеры используют знания, полученные при изучении устройств Shahed.