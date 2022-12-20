"Засновані на вигадках": Небензя висловився про санкції США щодо Ірану

Поспртед РФ при ООН заявив, що Вашингтон повинен скасувати накладені на Тегеран обмеження, назвавши їх "незаконними" та "дискримінаційними".

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У Росії вважають звинувачення, пов'язані з використанням ЗС РФ іранських безпілотників на території України, "надуманими". Про це повідомив постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки ООН.

Небензя звинуватив західні країни в "розкрутці" теми постачання дронів-камікадзе іранського походження в Росію для здійснення ударів по території України. За його словами, Київ не надав відповідних доказів.

"Ці звинувачення мають абсолютно надуманий, штучний характер. Нам відомо, що представники Києва досі не можуть надати Тегерану двосторонніми каналами будь-яких документальних підтверджень використання російськими військовими БПЛА іранського походження", — сказав представник Росії в ООН.

На думку дипломата, США та країни Євросоюзу накладають санкції на юридичних і фізичних осіб Ірану та Російської Федерації "на підставі своїх вигадок". Він також вважає, що Сполучені Штати мають скасувати накладені на Іран обмеження.

"Має йтися не про виключення з обмежень, а про повне скасування на постійній і перевіреній основі незаконних дискримінаційних заходів, введених США проти Ірану, порушуючи резолюцію 2231", — підсумував постійний представник РФ при ООН Василь Небензя.

Раніше Василь Небензя також висловлювався про санкції США та ЄС як про "інструмент примусу неугодних і незгодних". На думку дипломата, західні стани зацікавлені у встановленні однополярного світопорядку та своїми обмеженнями наближають Європу до "межі конфронтації".

Ще Фокус писав про те, що Російська Федерація отримала від Ірану 250 безпілотників "Шахед". За словами президента України Володимира Зеленського, РФ уже почала використовувати проти України дрони з нової партії.

Нагадаємо, що державний концерн "Укроборонпром" за наказом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виробляє нові українські безпілотники. Під час створення дронів українські інженери використовують знання, отримані під час вивчення пристроїв Shahed.