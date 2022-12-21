Взрыв в Брянской области РФ: беспилотник поразил районные электросети (видео)

В Трубчевском районе слышали сильный "хлопок", который напугал местных жителей. В результате атаки повредилось админздание, также были перебои со светом.

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Беспилотник поразил районные электрические сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области. Об этом написал в Telegram губернатор области Александр Богомаз.

Взрыв разрушил административное здание и автомобиль, пострадавших нет, отметил российский чиновник.

На месте происшествия работают спецслужбы, сообщается о перебоях со светом в указанном районе.

"Был слышен сильный хлопок. Он напугал местных жителей", — пишут районные паблики.

Российские военные Telegram-каналы сообщили о прилете якобы украинского дрона-камикадзе по зданию Трубчевской РЭС.

"Дрон пробивает стену, с крыш осыпается снег, сотрудник в паре десятков метров отмечает второй день рождения", — отмечает канал Mash.

Трубчевский район находится примерно в 40 километрах от границы с Сумской областью Украины.

[ + – ] Карта Трубчевского района Брянской области

Напомним, что утром 20 декабря подвергся обстрелу Суземский район Брянской области РФ. Власти региона обвинили в этом Вооруженные силы Украины и заявили о нарушении электроснабжения.

Кроме этого, 14 декабря жители города Клинцы Брянской области слышали сильные взрывы. Оперативные службы рассказали об "успешной" работе систем ПВО и ликвидации ракет.

Ночью с 12 на 13 декабря в районе Клинцов упала ракета рядом с местом дислокации мотострелкового полка ВС РФ. Рядом с военной казармой видели большую воронку.