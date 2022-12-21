Взрыв в Брянской области РФ: беспилотник поразил районные электросети (видео)
В Трубчевском районе слышали сильный "хлопок", который напугал местных жителей. В результате атаки повредилось админздание, также были перебои со светом.
Беспилотник поразил районные электрические сети (РЭС) в Трубчевском районе Брянской области. Об этом написал в Telegram губернатор области Александр Богомаз.
Взрыв разрушил административное здание и автомобиль, пострадавших нет, отметил российский чиновник.
На месте происшествия работают спецслужбы, сообщается о перебоях со светом в указанном районе.
"Был слышен сильный хлопок. Он напугал местных жителей", — пишут районные паблики.
Российские военные Telegram-каналы сообщили о прилете якобы украинского дрона-камикадзе по зданию Трубчевской РЭС.
"Дрон пробивает стену, с крыш осыпается снег, сотрудник в паре десятков метров отмечает второй день рождения", — отмечает канал Mash.
Трубчевский район находится примерно в 40 километрах от границы с Сумской областью Украины.
Напомним, что утром 20 декабря подвергся обстрелу Суземский район Брянской области РФ. Власти региона обвинили в этом Вооруженные силы Украины и заявили о нарушении электроснабжения.
Кроме этого, 14 декабря жители города Клинцы Брянской области слышали сильные взрывы. Оперативные службы рассказали об "успешной" работе систем ПВО и ликвидации ракет.
Ночью с 12 на 13 декабря в районе Клинцов упала ракета рядом с местом дислокации мотострелкового полка ВС РФ. Рядом с военной казармой видели большую воронку.