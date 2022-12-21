Вибух у Брянській області РФ: безпілотник вразив районні електромережі (відео)
У Трубчевському районі чули сильний "хлопок", який налякав місцевих жителів. Внаслідок атаки пошкодилася адмінбудівля, також були перебої зі світлом.
Безпілотник вразив районні електричні мережі (РЕМ) у Трубчевському районі Брянської області. Про це написав у Telegram губернатор області Олександр Богомаз.
Вибух зруйнував адміністративну будівлю та автомобіль, які постраждали немає, зазначив російський чиновник.
На місці події працюють спецслужби, повідомляється про перебої зі світлом у вказаному районі.
"Було чути сильний хлопок. Він налякав місцевих жителів", — пишуть районні пабліки.
Російські військові Telegram-канали повідомили про приліт нібито українського дрона-камікадзе за будівлею Трубчевської РЕМ.
"Дрон пробиває стіну, з дахів обсипається сніг, співробітник у парі десятків метрів відзначає другий день народження", — зазначає канал Mash.
Трубчевський район знаходиться приблизно за 40 кілометрів від кордону із Сумською областю України.
Нагадаємо, що вранці, 20 грудня, зазнав обстрілу Суземський район Брянської області РФ. Влада регіону звинуватила в цьому Збройні Сили України і заявила про порушення електропостачання.
Окрім цього, 14 грудня жителі міста Клинці Брянської області чули сильні вибухи. Оперативні служби розповіли про "успішну" роботу систем ППО та ліквідацію ракет.
Вночі, з 12 на 13 грудня, в районі Клинців впала ракета поряд із місцем дислокації мотострілецького полку ЗС РФ. Поруч із військовою казармою бачили велику вирву.