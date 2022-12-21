Вибух у Брянській області РФ: безпілотник вразив районні електромережі (відео)

У Трубчевському районі чули сильний "хлопок", який налякав місцевих жителів. Внаслідок атаки пошкодилася адмінбудівля, також були перебої зі світлом.

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Безпілотник вразив районні електричні мережі (РЕМ) у Трубчевському районі Брянської області. Про це написав у Telegram губернатор області Олександр Богомаз.

Вибух зруйнував адміністративну будівлю та автомобіль, які постраждали немає, зазначив російський чиновник.

На місці події працюють спецслужби, повідомляється про перебої зі світлом у вказаному районі.

"Було чути сильний хлопок. Він налякав місцевих жителів", — пишуть районні пабліки.

Російські військові Telegram-канали повідомили про приліт нібито українського дрона-камікадзе за будівлею Трубчевської РЕМ.

"Дрон пробиває стіну, з дахів обсипається сніг, співробітник у парі десятків метрів відзначає другий день народження", — зазначає канал Mash.

Трубчевський район знаходиться приблизно за 40 кілометрів від кордону із Сумською областю України.

[ + – ] Карта Трубчевського району Брянської області

Нагадаємо, що вранці, 20 грудня, зазнав обстрілу Суземський район Брянської області РФ. Влада регіону звинуватила в цьому Збройні Сили України і заявила про порушення електропостачання.

Окрім цього, 14 грудня жителі міста Клинці Брянської області чули сильні вибухи. Оперативні служби розповіли про "успішну" роботу систем ППО та ліквідацію ракет.

Вночі, з 12 на 13 грудня, в районі Клинців впала ракета поряд із місцем дислокації мотострілецького полку ЗС РФ. Поруч із військовою казармою бачили велику вирву.