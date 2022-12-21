"Вынужденные меры": Россия и Беларусь наследуют практику США в ядерной сфере, – СМИ

Российские журналисты утверждают, что результатом встречи Путина и Лукашенко стало переоборудование белорусских самолетов для применения ядерных боеприпасов.

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ВВС Республики Беларусь прошли модернизацию для применения боеприпасов с ядерной боевой частью, а белорусские летчики сейчас проходят соответствующее обучение. Об этом пишет российский портал "Коммерсанть".

Авторы публикации отмечают, что, судя по последним высказываниям Владимира Путина и Александра Лукашенко, политики намерены перенять практику США и НАТО относительно ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова взять на себя задачу по переоборудованию белорусских самолетов и подготовке экипажей. При этом российский президент упомянул, что Соединенные Штаты практикуют подобный вид взаимодействия со своими союзниками.

"Такая форма сотрудничества — не наше изобретение. США, например, проводят аналогичные мероприятия со своими союзниками в рамках НАТО на протяжении десятилетий", — заявил Путин.

По словам Владимира Путина, данные меры необходимы для того, чтобы "обезопасить белорусское государство". Политики также заявляли об опасениях из-за "напряжения" на границах России и Беларуси.

"Нас очень беспокоят полеты самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки", — говорил Александр Лукашенко во время визита в Санкт-Петербург.

Спустя два месяца Лукашенко сказал представителям СМИ, что "все готово", однако не углублялся в подробности. Официальные лица РФ и Беларуси так и не предоставили по данному поводу никакой информации.

Напомним, что секретарь СНБО Украины поделился мыслями о том, решится ли Владимир Путин физически устранить Александра Лукашенко. По словам Данилова, Путин оказывает давление на белорусского политика, чтобы втянуть его армию в войну против Украины.

Фокус также писал о том, Владимир Путин готовит граждан Российской Федерации к затяжной войне. Журналисты полагают, что инакомыслие в России будет подавляться жестче, а власть спецслужб только усилится.

Еще мы писали о том, что "зона СВО" которую якобы посетил Владимир Путин находится на территории России. В опубликованном Кремлем видео журналисты узнали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.