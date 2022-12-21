"Вимушені заходи": Росія та Білорусь успадковують практику США в ядерній сфері, – ЗМІ

Російські журналісти стверджують, що результатом зустрічі Путіна та Лукашенка стало переобладнання білоруських літаків для застосування ядерних боєприпасів.

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ВПС Республіки Білорусь пройшли модернізацію для застосування боєприпасів із ядерною бойовою частиною, а білоруські льотчики зараз проходять відповідне навчання. Про це пише російський портал "Комерсанть".

Автори публікації зазначають, що, судячи з останніх висловлювань Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, політики мають намір перейняти практику США та НАТО щодо ядерної зброї.

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова взяти на себе завдання щодо переобладнання білоруських літаків та підготовки екіпажів. При цьому російський президент згадав, що Сполучені Штати практикують такий вид взаємодії зі своїми союзниками.

"Така форма співпраці – не наш винахід. США, наприклад, проводять аналогічні заходи зі своїми союзниками в рамках НАТО протягом десятиліть", – заявив Путін.

За словами Володимира Путіна, ці заходи необхідні для того, щоб "убезпечити білоруську державу". Політики також заявляли про побоювання через "напруження" на кордонах Росії та Білорусі.

"Нас дуже турбують польоти літаків США та НАТО, які тренуються нести ядерні боєголовки", — говорив Олександр Лукашенко під час візиту до Санкт-Петербурга.

Через два місяці Лукашенко сказав представникам ЗМІ, що "все готове", проте не заглиблювався у подробиці. Офіційні особи РФ та Білорусі так і не надали з цього приводу жодної інформації.

Нагадаємо, що секретар РНБО України поділився думками про те, чи наважиться Володимир Путін фізично усунути Олександра Лукашенка. За словами Данілова, Путін чинить тиск на білоруського політика, щоб втягнути його армію у війну проти України.

Фокус також писав про те, що Володимир Путін готує громадян Російської Федерації до затяжної війни. Журналісти вважають, що інакодумство в Росії пригнічуватиметься жорсткіше, а влада спецслужб лише посилиться.

Ще ми писали про те, що "зона СВО", яку нібито відвідав Володимир Путін , знаходиться на території Росії. В опублікованому Кремлем відео журналісти впізнали штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону.