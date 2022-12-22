Пропаганда в минусе: россияне выбрали ЧМ по футболу-2022 вместо шоу Соловьева и Скабеевой (инфографика)

Трансляция финального матча "Франция — Аргентина" заняла первое место в рейтинге телепросмотров. Шоу Владимира Соловьева стали смотреть вдвое меньше еще с сентября.

Related video

Российская телевизионная пропаганда заметно растеряла рейтинги на фоне трансляций матча Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Об этом сообщил в Telegram журналистский проект "Можем объяснить" со ссылкой на данные Mediascope.

Количество поклонников программ "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на канале НТВ и "Вести недели" Дмитрия Киселева на "России-1" уменьшилось. В возрастной группе от 18 до 54 лет программа Зейналовой заняла 11-ю строчку с долей 8,9%, а "Вести недели" — 22-ю (7,3%).

"Российские телеканалы не стали отменять итоговые выпуски новостей, которые вышли в одно время с финалом Чемпионата мира по футболу. И закономерно проиграли, растеряв свою аудиторию", — пояснили расследователи.

Программа "Воскресное время" по популярности оказалась на 44-м месте, а "60 минут" Ольги Скабеевой — и вовсе на 57-м.

Трансляция финала ЧМ "Франция — Аргентина" заняла 1-е место. Матч смотрела четверть телезрителей старше 4 лет (24,5%) и треть в категории "18-54".

[ + – ] Аргентина выиграла у Франции в серии пенальти (4:2) Фото: Twitter

Среди молодых зрителей Киселев на 5-м месте, он почти вдвое проиграл футболу. Зейналова — на 13-м, а "Воскресное время" — на 39-м. В начале сентября итоговые программы Киселева и Зейналовой были в десятке лучших в обеих группах.

С сентября россияне стали смотреть вдвое меньше еще одного известного пропагандиста Владимира Соловьева. В сотне лучших нет ни одного выпуска его шоу, отметили авторы.

Средний рейтинг шоу Соловьева в сентябре был 21,55%, но упал до 12,5%.

Напомним, что американская газета The New York Times недавно выяснила, что росСМИ использовали высказывания китайских чиновников и журналистов, чтобы продвинуть версию об американских биолабораториях в Украине.

Российский военкор Александр Сладков 21 ноября выдумал историю об отце российского генерала Сергея Суровикина, которого назначили руководить вторжением в Украину. По выдуманной легенде, отец Суровикина — это "герой, спасший десятки людей ценой своей жизни".

Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря сравнивал стиль роспропаганды с Йозефом Геббельсом, пропагандистом времен нацистского диктатора Адольфа Гитлера.