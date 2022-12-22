Пропаганда в мінусі: росіяни обрали ЧС із футболу-2022 замість шоу Соловйова та Скабєєвої (інфографіка)

Трансляція фінального матчу "Франція — Аргентина" посіла перше місце в рейтингу телепереглядів. Шоу Володимира Соловйова почали дивитися вдвічі менше ще з вересня.

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Російська телевізійна пропаганда помітно втратила рейтинги на тлі трансляцій матчу Чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі. Про це повідомив у Telegram журналістський проєкт "Можемо пояснити" з посиланням на дані Mediascope.

Кількість шанувальників програм "Підсумки тижня" з Ірадою Зейналовою на каналі НТВ та "Вісті тижня" Дмитра Кисельова на "Росії-1" зменшилася. У віковій групі від 18 до 54 років програма Зейналової зайняла 11-й рядок із часткою 8,9%, а "Вісті тижня" — 22-й (7,3%).

"Російські телеканали не стали скасовувати підсумкові випуски новин, які вийшли одночасно з фіналом Чемпіонату світу з футболу. І закономірно програли, втративши свою аудиторію", — пояснили розслідувачі.

Програма "Недільний час" за популярністю опинилася на 44-му місці, а "60 хвилин" Ольги Скабєєвої — і зовсім на 57-му.

Трансляція фіналу ЧС "Франція — Аргентина" посіла 1-е місце. Матч дивилася чверть телеглядачів старше 4 років (24,5%) та третина в категорії "18-54".

[ + – ] Аргентина виграла у Франції в серії пенальті (4:2) Фото: Twitter

Серед молодих глядачів Кисельов на 5-му місці — він майже вдвічі програв футболу. Зейналова — на 13-му, а "Недільний час" — на 39-му. На початку вересня підсумкові програми Кисельова та Зейналової були в десятці найкращих в обох групах.

З вересня росіяни почали дивитися вдвічі менше ще одного відомого пропагандиста Володимира Соловйова. У сотні найкращих немає жодного випуску його шоу, зазначили автори.

Середній рейтинг шоу Соловйова у вересні становив 21,55%, але впав до 12,5%.

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