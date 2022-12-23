Мощные взрывы в Марокко: на газовом складе вспыхнул сильный пожар (видео)

По словам журналистов, пока местные службы мобилизовали свои подразделения для борьбы с пожаром, площадь возгорания увеличилась в два раза.

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Вечером, 22 декабря в городе Мохаммедия в Королевстве Марокко начался масштабный пожар на газовом хранилище. Об этом сообщает марокканская газета Hespress.

Согласно данным прессы, возгорание произошло в 18:00 по местному времени, а к 20:30 пожар был взят под контроль. Пламя охватило 5 из 7 находившихся на складе автоцистерн, каждая из которых весила около 8 тонн.

В ликвидации пожара приняли участие службы гражданской защиты, а также подразделения "Марса аль-Магриб" и "Лидек". Спасатели прилагали все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность участка, прилегающего к газохранилищу. Территорию следовало очистить от статического электричества во избежание повреждений.

[ + – ] Пожар в Марокко

В источнике говорится, что обстоятельства происшествия будут расследованы под надзором прокуратуры. Журналисты Hespress добавили, что по словам их информаторов, пожар вспыхнул в результате утечки газа.

Также сообщается, что за время, пока органы безопасности собирали силы для тушения огня, на газохранилище начались взрывы, которые привели к увеличению площади пожара в два раза.

Напомним, что по данным французского издания Africa Intelligence, Королевство Марокко станет первой страной Африки, которая предоставит Украине военную помощь для борьбы с агрессией Российской Федерации.

Фокус также писал о том, что после победы сборной Франции в игре против Марокко в полуфинале ЧМ-2022 марокканские болельщики устроили беспорядки в городе Монпелье на юге Франции. В издании le Figaro утверждают, что во время протестов погиб 14-летний подросток.

Еще мы сообщали, что в Марокко появится огромная электростанция, которая должна обеспечить энергией 7 миллионов домов в Великобритании. Британские СМИ отмечают, что энергетический объект построят в западной части пустыни Сахара.