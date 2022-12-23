Потужні вибухи у Марокко: на газовому складі спалахнула сильна пожежа (відео)

За словами журналістів, поки місцеві служби мобілізували свої підрозділи для боротьби з пожежею, площа займання збільшилася вдвічі.

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Увечері, 22 грудня у місті Мохамедія у Королівстві Марокко розпочалася масштабна пожежа на газовому сховищі. Про це повідомляє марокканська газета Hespress.

За даними преси, спалах стався о 18:00 за місцевим часом, а до 20:30 пожежа була взята під контроль. Полум'я охопило 5 з 7 автоцистерн, що знаходилися на складі, кожна з яких важила близько 8 тонн.

У ліквідації пожежі взяли участь служби цивільного захисту, а також підрозділи "Марса аль-Магріб" та "Лідек". Рятувальники докладали всіх зусиль для того, щоб забезпечити безпеку ділянки, що прилягає до газосховища. Територію потрібно було очистити від статичної електрики, щоб уникнути пошкоджень.

[ + – ] Пожежа в Марокко

У джерелі йдеться про те, що обставини інциденту будуть розслідувані під наглядом прокуратури. Журналісти Hespress додали, що за словами їхніх інформаторів, пожежа спалахнула через витік газу.

Також повідомляється, що за час, поки органи безпеки збирали сили для гасіння вогню, на газосховищі почалися вибухи, які призвели до збільшення площі пожежі вдвічі.

Нагадаємо, що за даними французького видання Africa Intelligence, Королівство Марокко стане першою країною Африки, яка надасть Україні військову допомогу для боротьби з агресією Російської Федерації.

Фокус також писав про те, що після перемоги збірної Франції у грі проти Марокко у півфіналі ЧС-2022 марокканські вболівальники влаштували заворушення у місті Монпельє на півдні Франції. У виданні le Figaro стверджують, що під час протестів загинув 14-річний підліток.

Ще ми повідомляли, що в Марокко з'явиться величезна електростанція, яка має забезпечити енергією 7 мільйонів будинків у Великій Британії. Британські ЗМІ зазначають, що енергетичний об'єкт збудують у західній частині пустелі Сахара.