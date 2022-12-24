Пожар в Кемерово: в российском городе загорелся дом престарелых (видео)

К разбору завалов на месте пожара МЧС РФ пришлось привлечь 29 единиц техники и более 80 человек.

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Вечером, 23 декабря в Российской Федерации в городе Кемерово произошел масштабный пожар в частном доме престарелых. О происшествии сообщается в Telegram-канале Министерства чрезвычайных ситуаций России.

"В Кемерово сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в частном доме престарелых", — пишут в МЧС РФ.

В сообщении говорится, что площадь возгорания составила 180 м2. Прибывшие на место происшествия пожарные застали открытый огонь из окон и на крыше постройки.

Для разбора завалов здания дома престарелых понадобилось 28 единиц техники и 28 человек. В службе упомянули, что по предварительным данным в результате пожара погибло 13 людей.

[ + – ] Пожар в доме для пожилых людей в Кемерово

Российские СМИ уточнили, что сообщение о возгорании в Кемерово поступило в экстренные службы в 22.21. В русской службе BBC предполагают, что из-за пожара могло погибнуть больше 20 человек. По данным издания, 7 людей числятся пропавшими без вести.

Журналисты также отмечают, что двухэтажный дом, оборудованный для пожилых людей, был построен из дерева. В итоге второй этаж сгорел полностью, а от первого остался лишь остов с металлическим профлистом.

Предполагается, что причиной инцидента стал сбой в работе отопительного котла.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 декабря в Москве произошел пожар на территории воинской части. Площадь пожара составила около 200 кв. метров. К тушению привлекли не менее десяти пожарных расчетов.

Фокус также писал о пожаре на авианесущем российском крейсере "Адмирал Кузнецов" 22 декабря. По словам главы Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, в результате возгорания судно не пострадало.

Еще мы писали о взрыве на Марковском нефтегазовом месторождении в Иркутской области 19 декабря. Как следствие, на площади около 1 тыс. квадратных метров разгорелся пожар.