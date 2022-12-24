Пожежа в Кемерово: у російському місті загорівся будинок для людей похилого віку (відео)

До розбору завалів на місці пожежі МНС РФ довелося залучити 29 одиниць техніки та понад 80 осіб.

Related video

Увечері, 23 грудня, в Російській Федерації в місті Кемерово сталася масштабна пожежа в приватному будинку для літніх людей. Про подію повідомляється в Telegram-каналі Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

"У Кемерово співробітники МНС Росії ліквідували пожежу в приватному будинку для людей похилого віку", — пишуть у МНС РФ.

У повідомленні йдеться, що площа займання становила 180 м2. Пожежники, що прибули на місце події, застали відкритий вогонь з вікон і на даху будівлі.

Для розбору завалів будівлі будинку для людей похилого віку знадобилося 28 одиниць техніки та 28 осіб. У службі згадали, що за попередніми даними внаслідок пожежі загинуло 13 людей.

[ + – ] Пожежа в будинку для літніх людей в Кемерово

Російські ЗМІ уточнили, що повідомлення про спалах у Кемерово надійшло до екстрених служб о 22.21. У російській службі BBC припускають, що через пожежу могло загинути більш як 20 людей. За даними видання, 7 людей вважаються зниклими безвісти.

Журналісти також зазначають, що двоповерховий будинок, обладнаний для людей похилого віку, був побудований з дерева. У результаті другий поверх згорів повністю, а від першого залишився лише кістяк з металевим профнастилом.

Передбачається, що причиною інциденту став збій у роботі опалювального казана.

Нагадаємо, що в ніч з 22 на 23 грудня в Москві сталася пожежа на території військової частини. Площа пожежі становила близько 200 кв. метрів. До гасіння залучили щонайменше десять пожежних розрахунків.

Фокус також писав про пожежу на авіаносному російському крейсері "Адмірал Кузнєцов" 22 грудня. За словами голови Об'єднаної суднобудівної корпорації Олексія Рахманова, внаслідок займання судно не постраждало.

Ще ми писали про вибух на Марківському нафтогазовому родовищі в Іркутській області 19 грудня. Як наслідок, на площі близько 1 тис. квадратних метрів спалахнула пожежа.