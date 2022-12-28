"Отпечаток уходящего года": в Кремле сообщили, что скажет Путин в новогоднем обращении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил российских журналистов, что в этом году состоится традиционное обращение Владимира Путина к народу, которое будет нести основные посылы на 2023 год.

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31 декабря президент РФ Владимир Путин традиционно обратится к россиянам с новогодним обращением. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью медиа страны-агрессора "Смотри".

По словам Пескова, в этом году будет традиционное выступление президента, которое по формату не будет отличаться от предыдущих.

"Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента. Могу лишь сказать, что традиционно в полночь президент обратится к россиянам и поздравит с наступающим Новым годом", — сообщил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в новогоднем обращении Путин расскажет об итогах следующего года и назовет основные планы на 2023 год.

"Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет определенный отпечаток года ушедшего и содержит какие-то фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз", — добавил Песков.

Сам Владимир Путин планирует встретить Новый год в кругу близких. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди", — рассказал Путин.

Напомним, 27 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США угрожают физическим устранением российского президента Владимира Путина.

В тот же день Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которых подведут итоги уходящего года.