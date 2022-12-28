"Відбиток року, що минає": у Кремлі повідомили, що скаже Путін у новорічному зверненні

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевнив російських журналістів, що цього року відбудеться традиційне звернення Володимира Путіна до народу, яке нестиме основні побажання на 2023 рік.

Related video

31 грудня президент РФ Володимир Путін традиційно звернеться до росіян із новорічним зверненням. Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков в інтерв'ю медіа країни-агресора "Смотри".

За словами Пєскова, цього року буде традиційний виступ президента, який за форматом не відрізнятиметься від попередніх.

"Ми ніколи не розповідаємо, як і коли записується новорічне привітання президента. Можу лише сказати, що традиційно опівночі президент звернеться до росіян і привітає з Новим роком", — повідомив Пєсков.

Прессекретар президента РФ зазначив, що у новорічному зверненні Путін розповість про підсумки наступного року та назве основні плани на 2023 рік.

"Кожне новорічне звернення президента, звичайно, несе певний відбиток року минулого і містить якісь фрази, основні побажання на рік, що почався. Так буде і цього разу", — додав Пєсков.

Сам Володимир Путін планує зустріти Новий рік серед близьких. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Нічого тут такого незвичайного немає, постараюся зустріти цей Новий рік у колі близьких, щоб поряд були близькі люди", — розповів Путін.

Нагадаємо, 27 грудня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що США загрожують фізичним усуненням російського президента Володимира Путіна.

У той же день Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ Володимир Путін проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном, в ході яких підіб'ють підсумки року, що минає.