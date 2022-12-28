"Это будет успех": в МИД Польши высказались об исключении России из ООН

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина предложил провести публичные дебаты на тему законности включения России в ООН.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина заявил, что запрос Украины об исключении Российской Федерации из ООН является законным. Об этом спикер рассказал в эфире "Польского радио".

Лукаш Ясина указал на то, что в международном праве предусмотрена возможность исключать государства из Организации объединенных наций. Таким образом, требование Украины относительно лишения РФ членства в ООН является закономерным.

По мнению спикера, этот вопрос стоит обсуждать даже если РФ останется в Организации. Публичная дискуссия о законности включения России в ООН поможет лучше проинформировать мировое сообщество о некоторых событиях.

"Следует вспомнить, как Россия с нарушением международного права заняла это постоянное место в Совете Безопасности ООН после распада Советского Союза, и стоит начать на этом форуме дебаты о том, что Россия нарушает международное право и является агрессором, совершая военные преступления", — считает Лукаш Ясина.

Представитель МИД Польши уверен, что подобные меры помогут в информировании тех сообществ, где преобладают навязанные российскими СМИ нарративы.

"И это уже будет определенный успех, тем более что есть места в мире, где российская пропаганда работает очень хорошо, и некоторые не верят, что Россия является агрессором", — сказал пресс-секретарь.

Напомним, что 26 декабря министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об инициативе, призванной лишить РФ места в Совете безопасности ООН. Речь также идет об исключения России из ООН.

По этому поводу также высказался советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, завив, что членство РФ в Совете безопасности ООН стало фатальной ошибкой, которую необходимо исправить.

Еще Фокус сообщал о том, что в МИД Эстонии назвали инициативу об исключении России из ООН нецелесообразной. В ведомстве отметили, что в мире слишком мало государств, которые разделяют стремление Украины.