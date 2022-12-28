"Це буде успіх": у МЗС Польщі висловилися про виключення Росії з ООН

Представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна запропонував провести публічні дебати щодо законності включення Росії до ООН.

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Прессекретар Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна заявив, що запит України щодо виключення Російської Федерації з ООН є законним. Про це речник розповів в ефірі "Польського радіо".

Лукаш Ясіна зазначив, що в міжнародному праві передбачена можливість виключати держави з Організації Об'єднаних Націй. Отже, вимога України щодо позбавлення РФ членства в ООН є закономірною.

На думку спікера, це питання варто обговорювати, навіть якщо РФ залишиться в Організації. Публічна дискусія щодо законності включення Росії до ООН допоможе краще поінформувати світову спільноту про деякі події.

"Слід згадати, як Росія з порушенням міжнародного права зайняла це постійне місце в Раді Безпеки ООН після розпаду Радянського Союзу, і варто розпочати на цьому форумі дебати про те, що Росія порушує міжнародне право та є агресором, вчиняючи воєнні злочини", — вважає Лукаш Ясіна.

Представник МЗС Польщі впевнений, що подібні заходи допоможуть інформувати ті спільноти, де переважають нав'язані російськими ЗМІ наративи.

"І це вже буде певний успіх, тим більше, що є місця у світі, де російська пропаганда працює дуже добре, і деякі не вірять, що Росія є агресором", — сказав прессекретар.

Нагадаємо, що 26 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про ініціативу, покликану позбавити РФ місця в Раді безпеки ООН. Ідеться також про виключення Росії з ООН.

Щодо цього також висловився радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, заявивши, що членство РФ у Раді безпеки ООН стало фатальною помилкою, яку необхідно виправити.

Ще Фокус повідомляв, що в МЗС Естонії назвали ініціативу про виключення Росії з ООН недоцільною. У відомстві зазначили, що у світі надто мало держав, які поділяють прагнення України.