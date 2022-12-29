Люди прыгают из окон: в Камбодже масштабный пожар в отеле с туристами (фото)

СМИ пишут, что здание отеля частично обрушилось, однако спасателям и добровольцам удалось спасти 53 человека.

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Около 10 человек погибли и еще 30 получили ранения из-за пожара, который начался в отеле Grand Diamond City в Пойпете, на западе Камбоджи. Об этом пишет издание The Mirror.

Сообщается, что пожар, который начался примерно в полночь по местному времени, бушевал в течение нескольких часов. Многие люди прыгали с пятого этажа, чтобы спастись от огня.

Издание пишет, что здание отеля частично обрушилось. В общей сложности 53 человека были спасены. Однако даже спустя 8 часов после начала тушения пожара огонь еще продолжал гореть.

Отмечается, что к тушению огня помимо пожарных присоединились и добровольцы. Пожар бушевал в комплексе отеля и казино, персонал которого смог сбежать по выступам здания. Собравшиеся внизу люди помогли сотрудниками спуститься.

Мэр города Пойпета Кит Хол заявил, что огонь продолжает распространяться.

Губернатор провинции Бантеймеантьей Ум Рат заявил, что руководит ликвидацией пожара.

[ + – ] Пожар в Камбодже

Ранее Фокус писал, что в Ростовской области в РФ полностью сгорел корпус воинской части. По данным местных СМИ, огонь быстро охватил всю двухэтажную постройку. Корпус был построен всего в 2016 году, когда в России решили возродить 150-ю стрелковую дивизию.

Еще напомним, что СМИ заявили, что на Белоруской АЭС произошло облучение персонала. Белорусские власти не делали официальных заявлений относительно облучения работников электростанции, однако СМИ нашли доказательства.

Также сообщалось, что Ниагарский водопад частично обледенел из-за снежных бурь. В истории зафиксировано всего лишь пять случаев, когда воды Ниагарского водопада замерзали в его американской части.