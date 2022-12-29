Люди стрибають із вікон: у Камбоджі масштабна пожежа у готелі з туристами (фото)

ЗМІ пишуть, що будівля готелю частково обвалилася, проте рятувальникам та добровольцям вдалося врятувати 53 людини.

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Близько 10 людей загинули та ще 30 отримали поранення через пожежу, яка почалася в готелі Grand Diamond City у Пойпеті, на заході Камбоджі. Про це пише видання The Mirror.

Повідомляється, що пожежа, яка почалася приблизно опівночі за місцевим часом, вирувала протягом кількох годин. Багато людей стрибали з п'ятого поверху, щоб урятуватися від вогню.

Видання пише, що будівля готелю частково обвалилася. Загалом 53 людей було врятовано. Проте навіть за 8 годин після початку гасіння пожежі вогонь ще продовжував горіти.

Зазначається, що до гасіння вогню, крім пожежників, приєдналися і добровольці. Пожежа вирувала у комплексі готелю та казино, персонал якого зміг втекти по виступах будівлі. Люди, що зібралися внизу, допомогли співробітникам спуститися.

Мер міста Пойпет Кіт Хол заявив, що вогонь продовжує поширюватися.

Губернатор провінції Бантеймеантьєй Ум Рат заявив, що керує ліквідацією пожежі.

[ + – ] Пожежа у Камбоджі

Раніше Фокус писав, що в Ростовській області в РФ повністю згорів корпус військової частини. За даними місцевих ЗМІ, вогонь швидко охопив усю двоповерхову споруду. Корпус був побудований лише у 2016 році, коли в Росії вирішили відродити 150-ту стрілецьку дивізію.

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що на Білоруській АЕС відбулося опромінення персоналу. Білоруська влада не робила офіційних заяв щодо опромінення працівників електростанції, проте ЗМІ знайшли докази.

Також повідомлялося, що Ніагарський водоспад частково зледенів через снігові бурі. В історії зафіксовано лише п'ять випадків, коли води Ніагарського водоспаду замерзали у його американській частині.