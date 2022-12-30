"Город в дыму": в центре Ростова вспыхнул сильный пожар (фото, видео)
Двухэтажное здание загорелось возле железнодорожного и автобусного вокзалов. Очевидцы не исключили версии с преднамеренным поджогом и военными действиями.
В российском городе Ростов-на-Дону в ночь на 30 декабря загорелось двухэтажное заброшенное здание возле железнодорожного и автобусного вокзалов. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Возгорание произошло в районе улицы Сиверса и Гвардейской площади, огонь распространился на площадь не менее 100 квадратных метров.
"На место прибыли пожарные расчеты. Дымом заволокло часть города вплоть до переулка Халтуринский", — описывали происходящее местные СМИ.
О пострадавших и причинах возгорания информации на данный момент нет. Полностью ликвидировать очаг возгорания удалось в 2:31 по местному времени, сообщило агентство "ДОН 24" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
К месту пожара выезжали 10 единиц техники и 30 человек личного состава.
Местные жители в комментариях к публикациям в Telegram-каналах выражали обеспокоенность. Некоторые писали о чистке места для новой высотки, другие увидели в случившемся военный характер.
Очевидцы не исключили версии с преднамеренным поджогом здания.
Напомним, что утром 27 декабря в поселке Персиановский Ростовской области сгорел двухэтажный корпус 150-й мотострелковой дивизии. Здание считали новым, оно было построено в 2016 году.
Фокус 25 декабря писал о крупном пожаре в населенном пункте Станица Тбилисская в Краснодарском крае России. Горел торговый центр "Вега".
Ночью с 22 на 23 декабря в Москве произошел сильный пожар на территории воинской части. Площадь возгорания составила около 200 кв. метров, с огнем боролись около 10 пожарных расчетов.