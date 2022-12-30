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"Місто в диму": у центрі Ростова спалахнула сильна пожежа (фото, відео)

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Фото: Telegram | Вогонь поширився на площу щонайменше 100 квадратних метрів

Двоповерхова будівля спалахнула біля залізничного й автобусного вокзалів. Очевидці не виключили версії з навмисним підпалом і воєнними діями.

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У російському місті Ростов-на-Дону в ніч на 30 грудня спалахнув двоповерховий покинутий будинок біля залізничного й автобусного вокзалів. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Загоряння сталося в районі вулиці Сіверса та Гвардійської площі, вогонь поширився на площу щонайменше 100 квадратних метрів.

"На місце прибули пожежні розрахунки. Димом заволокло частину міста аж до провулку Халтуринського", — описували те, що відбувається, місцеві ЗМІ.

Про постраждалих і причини займання інформації наразі немає. Повністю ліквідувати осередок займання вдалося о 2:31 за місцевим часом, повідомило агентство "ДОН 24" із посиланням на пресслужбу регіонального управління МНС.

До місця пожежі виїжджали 10 одиниць техніки та 30 осіб особового складу.

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Пожежа сталася в районі вулиці Сіверса та Гвардійської площі

Місцеві жителі в коментарях до публікацій у Telegram-каналах висловлювали стурбованість. Деякі писали про розчищення місця для нової висотки, інші побачили в тому, що сталося, військовий характер.

Очевидці не виключили версії з навмисним підпалом будівлі.

Нагадаємо, що вранці 27 грудня в селищі Персіанівському Ростовській області згорів двоповерховий корпус 150-ї мотострілецької дивізії. Будівлю вважали новою, вона була збудована у 2016 році.

Фокус 25 грудня писав про велику пожежу в населеному пункті Станиця Тбіліська в Краснодарському краї Росії. Горів торговельний центр "Вега".

Уночі з 22 на 23 грудня в Москві сталася сильна пожежа на території військової частини. Площа загоряння становила близько 200 кв. метрів, із вогнем боролися близько 10 пожежних розрахунків.