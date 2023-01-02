В Ватикане прощаются с Папой Римским Бенедиктом XVI, пришли тысячи людей (фото, видео)

Похороны понтифика пройдут 5 января на площади Святого Петра. Его проведет действующий Папа Франциск.

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В Ватикане началось прощание с бывшим Папой Римским Бенедиктом XVI, который умер 31 декабря. С ним пришли попрощаться тысячи людей. Об этом сообщает издание Vatican News.

2 января тело Бенедикта перенесли в базилику Святого Петра, а молитвенную процессию возглавил Архипресвитер Мауро Гамбетти. Первыми попрощаться с покойным Папой пришли президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджа Мелони.

1 января тело усопшего понтифика покоилось в часовне монастыря. В этот день попрощаться и помолиться за покой его души в резиденции в сердце ватиканских садов приходили кардиналы, члены Римской Курии, ватиканские работники и монашеские общины.

Похороны пройдут в четверг, 5 января на площади Святого Петра. Его проведет действующий Папа Римский Франциск.

Напомним, 31 декабря стало известно, что 95-летний Папа Бенедикт XVI умер. Он возглавлял католическую церковь с 2005 года до своей отставки в 2013 году.

28 декабря Папа Римским Франциск сообщил, что Бенедикт очень болен. Тогда пресс-службе Ватикана рассказали, что его состояние в последнее время ухудшилось.

Ранее, 22 января 2022 года, из доклада по заказу Католической церкви стало известно, что Папа Бенедикт XVI знал о минимум 4 случаях издевательств своих священников над детьми. Однако он не принимал никаких мер.