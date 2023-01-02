У Ватикані прощаються з Папою Римським Бенедиктом XVI, прийшли тисячі людей (фото, відео)

Похорон понтифіка відбудеться 5 січня на площі Святого Петра. Його проведе чинний Папа Франциск.

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У Ватикані розпочалося прощання з колишнім Папою Римським Бенедиктом XVI, який помер 31 грудня. З ним прийшли попрощатися тисячі людей. Про це повідомляє видання Vatican News.

2 січня тіло Бенедикта перенесли до базиліки Святого Петра, а молитовну процесію очолив Архіпресвітер Мауро Гамбетті. Першими попрощатися з покійним Папою прийшли президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні.

1 січня тіло покійного понтифіка лежало в каплиці монастиря. Цього дня попрощатися та помолитися за спокій його душі в резиденції у серці ватиканських садів приходили кардинали, члени Римської Курії, ватиканські працівники та чернечі громади.

Похорон пройде у четвер, 5 січня, на площі Святого Петра. Його проведе чинний Папа Римський Франциск.

Нагадаємо, 31 грудня стало відомо, що 95-річний Папа Бенедикт XVI помер. Він очолював католицьку церкву з 2005 року до своєї відставки у 2013 році.

28 грудня Папа Римський Франциск повідомив, що Бенедикт дуже хворий. Тоді пресслужбі Ватикану розповіли, що його стан останнім часом погіршився.

Раніше, 22 січня 2022 року, з доповіді на замовлення Католицької церкви стало відомо, що Папа Бенедикт XVI знав про щонайменше 4 випадки знущань своїх священників над дітьми. Однак він не вживав жодних заходів.