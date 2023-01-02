Биологическая опасность: сотни человек застряли на яхте у побережья Австралии

Местные власти сообщили, что на корпусе судна нашли опасные наросты из растений и микроорганизмов. Перед входом в порт яхту необходимо почистить.

Related video

Судну "Викинг Орион" не разрешили пришвартоваться в порте Австралии, а сотни пассажиров застряли на борту. Об этом пишет BBC.

Сообщается, что яхта должна была зайти в порт в Аделаиде, однако власти обнаружили на корпусе скопление микроорганизмов, растений или мелких животных, которые несут опасность для местной экосистемы. Местные чиновники заявили, что перед входом в порт корпус корабля необходимо очистить.

Департамент рыболовства Австралии отметил, что борьба с биологическим загрязнением является обычной практикой для всех прибывающих международных судов.

"Профессиональные водолазы были привлечены непосредственно линейкой / агентом судна для очистки корпуса, когда он стоял на якоре за пределами австралийских вод", — сообщили в ведомстве.

В материале сказано, что кораблю было отказано в разрешении зайти в док в Крайстчерче и Данидине в Новой Зеландии, а также в Хобарте Тасмании.

Один из пассажиров рассказал журналистам, что туристы не могут покинуть судно с 26 декабря. Были пропущены уже 4 остановки в портах.

[ + – ] Рабочие готовятся очистить корпус корабля Фото: BBC

"Большинство пассажиров стараются извлечь максимум пользы и насладиться продолжительным пребыванием в море. Но мы с нетерпением ждали экскурсий в четыре порта, которых нам очень не хватает", — сказал мужчина.

Другая пассажирка пожаловалась на то, что ей пришлось копить деньги 2 года, чтобы оплатить круиз в Австралию, однако континент она в итоге не увидит.

Издание пишет, что 14-палубное судно на 930 человек, построенное в 2018 году, бросило якорь примерно в 27 километрах от берега, пока идет очистка.

В своем заявлении оператор яхты признал, что с корпуса корабля удаляется ограниченное количество стандартной морской растительности. В компании отметили, что уже работают над компенсацией туристам.

Ранее Фокус писал, что в Калифорнии сбой в компьютере испортил фейерверк за $100 тысяч. Световое шоу в Сан-Диего должно было длиться 18 минут, но из-за сбоя в компьютерной программе все фейерверки сгорели за менее чем 30 секунд.

Еще напомним, что в Англии женщины спасли дельфина, выбросившегося на берег Ла-Манша. Поначалу женщины решили, что это акула. Они пытались держать его у хвоста, опасаясь укусов. К тому же, животное оказалось достаточно тяжелым.